AA niet alert op afspraken over winstverdeling binnen VOF: waarschuwing

Een AA is tegen een waarschuwing aangelopen bij de Accountantskamer. Ze had een bepaling over de winstverdeling tussen de vennoten van een VOF over het hoofd gezien bij het samenstellen van de jaarrekening. Klachten van een uitgetreden vennoot over advisering treffen geen doel: daar was geen opdracht voor gegeven.

Een van de vennoten in een boerenbedrijf wil uittreden en laat zich bijstaan door een belastingadviseur. Die constateert dat er tekortkomingen zitten in diverse stukken. Zo heeft de man van de VOF ten onrechte geen vergoeding voor de inbreng van het gebruik en genot van de landbouwgronden ontvangen. De accountant van de VOF erkent dat er fouten zaten in de jaarrekening 2018 en heeft dat kosteloos aangepast.

Onpartijdigheid ter discussie

Maar de uitgetreden vennoot dient toch een tuchtklacht in tegen de betrokken AA. Die is onvoldoende onpartijdig geweest in het kader van de advisering aan het boerenbedrijf en de vennoten. Bovendien heeft de AA niet verteld over belangrijke financiële en fiscale gevolgen van de toetreding van een neef enkele jaren ervoor, de wijziging in de winstverdeling in de VOF vanaf het boekjaar 2018 en over de redelijke vergoeding voor in gebruik en genot ingebrachte landbouwgronden.

Geen adviesovereenkomst

De Accountantskamer pakt de opdrachtbevestigingen erbij die betrekking hebben op de dienstverlening van het accountantskantoor aan de VOF. Daaruit blijkt niet dat er ook advieswerkzaamheden ten behoeve van de VOF zijn overeengekomen. De AA heeft geen separate opdracht ontvangen en is niet betrokken geweest bij de advisering van de VOF door de contactpersoon van het kantoor. ‘Betrokkene had geen inhoudelijke bemoeienis met de in de VOF-akte neergelegde afspraken. Betrokkene mocht ervan uitgaan dat de akte de door de vennoten gemaakte afspraken juist weergaf. Gelet op het vorenstaande komt de Accountantskamer tot de conclusie dat betrokkene niet vaktechnisch verantwoordelijk is voor de begeleiding en advisering van [de contactpersoon].’

Bepaling over het hoofd gezien

Wel heeft de AA erkend dat een (nieuwe) bepaling over de verdeling van het bedrijfsresultaat tussen de vennoten over het hoofd is gezien bij het samenstellen van de jaarrekening over 2018. ‘Dit was een materiële post in de jaarrekening. De winstverdeling raakt direct de individuele financiële positie van de vennoten. Zeker nu sprake was van een toegetreden vennoot en een nieuwe VOF-akte had betrokkene alert moeten zijn om ervoor te zorgen dat de winstverdeling in overeenstemming was met de nieuwe VOF-akte.’ De AA is direct in actie gekomen om de jaarrekening aan te passen, constateert de tuchtrechter; ook de belastingrente wegens te late indiening van de IB-aangifte is vergoed: daarover heeft de voormalige vennoot dus niet te klagen.

De Accountantskamer legt de AA de maatregel van waarschuwing op. ‘Daarbij is in aanmerking genomen dat betrokkene door bij het samenstellen van de jaarrekening van de VOF het in de VOF-akte bepaalde over de verdeling van het bedrijfsresultaat over het hoofd te zien, gehandeld heeft in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Ten gunste van betrokkene is meegewogen dat zij, toen zij op haar fout is gewezen, zich er actief voor heeft ingezet om de gevolgen van de door haar gemaakte fout weg te nemen.’

Accountantskamer, 13 mei 2022, 21/1897 Wtra AK