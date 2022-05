Bedrijfsoverdracht | Maak het je klant gemakkelijk

Uitpuilende schoenendozen met bonnetjes? Bij Van Klompenburg Administraties en Belastingadvies leren ze klanten hun administratie online of via de app te doen. Dankzij hun hulp en de software van SnelStart is de overstap naar digitaal appeltje-eitje.

Timmermannen, stukadoors en fietsenmakers. Het zijn professionals die goed zijn in hun vak. Ze werken met hun handen en brengen bij voorkeur zo min mogelijk tijd door achter een computer, merkt Steven van Klompenburg, oprichter van Van Klompenburg Administraties en Belastingadvies in Oldebroek. ‘Ze komen hier vaak binnen met een doos of Excel-sheets, maar met een beetje hulp en uitleg doen ze binnen de kortste keren hun hele administratie via hun telefoon. Daardoor gaat het boekhouden meer leven en worden ze steeds enthousiaster.’ Accountmanager Bernette van Heerwaarden van SnelStart vult hem aan: ‘Ons motto is dat boekhouden makkelijk moet zijn. Zonder onnodige poespas en lastig jargon.’

Rode draad

Al veertig jaar is SnelStart actief om de administratie van ondernemers makkelijker te maken. ‘De grondlegger van het bedrijf vond de boekhouding doen vreselijk ingewikkeld en was van mening dat het anders kon en moest’, vertelt Van Heerwaarden. ‘Daarom is eenvoud nog steeds de rode draad in hoe we werken. Een voorbeeld? We gebruiken niet de vaktermen debet en credit, maar uitgegeven en ontvangen. Die maken het voor de klant veel begrijpelijker.’ Van Klompenburg: ‘De kracht van SnelStart is de toegankelijkheid. Het boekhoudprogramma is zo ingericht dat mensen zonder boekhoudkundige ervaring snel aan de slag kunnen.’

Familiebedrijf

De filosofie van SnelStart is dan ook om de klant – kantoren en ondernemers – totaal te ontzorgen. Van Heerwaarden: ‘Onze organisatie is begonnen op Texel – ik ben zelf ook Texelse – en we zijn nog altijd een familiebedrijf met bijbehorende waarden. Zo kun je aan iedereen vragen stellen en helpen collega’s elkaar.’ De Gelderse accountant deelt die visie: ‘Hier word je persoonlijk geholpen, net zoals wij onze klanten helpen. Heb ik een vraag, dan krijg ik via de telefonische klantenservice snel antwoord. Er wordt altijd direct gezocht naar een oplossing, als het moet via een tweedelijnsmedewerker. Maar zonder mails, ‘tickets’ of lang wachten. Dat vind ik belangrijk, want ik heb geen drie dagen de tijd als een proces door moet.’

Brievenbus

Ook wil SnelStart meer bieden dan een boekhoudpakket. Van Heerwaarden: ‘Zo zijn vrijwel al onze softwarepakketten volledig web-based. Daardoor is het platformonafhankelijk, sneller en goed te koppelen met andere applicaties. Verder zitten we regelmatig om de tafel met kantoren en ondernemers om te horen wat er beter kan.’ Van Klompenburg: ‘Een goed voorbeeld daarvan vind ik dat ondernemers via een mailoplossing, een digitale brievenbus, facturen kunnen e-mailen. Die worden vervolgens automatisch in hun administratie geboekt. Dat geldt trouwens ook voor het verwerken van bankmutaties met de PSD2-bankkoppeling. Daarmee maak je het mensen makkelijk.’

Snel overzicht

Een ander belangrijk voordeel van de software vindt Van Klompenburg de overzichtelijkheid. ‘De meeste klanten kunnen prima uit de voeten met het pakket ‘inKaart’. Klanten versturen van hieruit verkoopfacturen en het inboeken van inkoopfacturen en bonnen gaat vrijwel automatisch met de digitale mailbox.’ Van Heerwaarden: ‘We hebben overigens verschillende pakketten. Met het instappakket kunnen ondernemers al onbeperkt offertes en facturen versturen – met betaallink – en bonnen insturen, en in het meest uitgebreide pakket zit compleet voorraadbeheer. Maar het belangrijkste is dat de maandelijkse licentie een all-intarief is: zo weten klanten precies waar ze aan toe zijn.’

Online samenwerken

Van Klompenburg en zijn team houden ondertussen meer tijd over voor hun adviserende werkzaamheden. ‘Door er bovenop te zitten dat klanten werken met SnelStart, is nagenoeg niemand bij ons nog bezig met administratieverwerking. Die tijd gebruiken we liever om mee te denken over belasting- of bedrijfsvraagstukken en financiële planning. Bij de BTW-aangifte mist er minder en als dat toch het geval is, kunnen we het vaak samen zo achterhalen omdat we online kunnen samenwerken. Dat is handig, want anders gaan er zo weer dagen overheen. Maar ook als een klant een vraag heeft, vind ik de factuur vaak met een paar klikken in de onlineadministratie in plaats van dat ik door stapels ordners moet bladeren. Vaak kunnen we vragen meteen oplossen aan de telefoon.’

Oplossingen

Dat de twee organisaties zich vinden in de gedeelde visie op ontzorgen, ziet Bernette van Heerwaarden terug in de recente uitbreiding van het dienstenpakket van Van Klompenburg. ‘Ik vind het veelzeggend dat toen de lokale ICT-zaak in Oldebroek dicht ging, Steven de eigenaar in dienst heeft genomen om klanten te ondersteunen op ICT-gebied.’ Steven van Klompenburg: ‘Naast onze financiële en fiscale dienstverlening is dit een logische vervolgstap. Nu ondernemers hun administratie digitaal doen, vloeien daaruit vragen voort. Bovendien merken we dat veel ondernemers zaken als beveiliging of back-ups niet goed op orde hebben. Terwijl wij er ook belang bij hebben als de automatisering op orde is. Dan moet je je klant dus ook op dat gebied oplossingen bieden.’

