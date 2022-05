Bedrijfsoverdracht | Kantoren met en zonder krabbel

Er is een groeiende wisselwerking tussen accountantskantoren en administratiekantoren. Zo ontstaat ruimte voor overstappers, zoals administratiekantoor Verstraten & Bergkamp, dat uit de accountancy stapte. MenL uit Vlaardingen is juist accountantskantoor geworden. Portretten van twee overstappers.

Het Vlaardingse administratiekantoor MenL kondigde eind vorig jaar aan verder te gaan als accountantskantoor, nadat vennoot Dennis Breevaart (30) de AA-opleiding met succes had afgerond. Hoewel het kantoor nu meer diensten kan leveren, waren sommige klanten aanvankelijk sceptisch, vertelt Breevaart.

Als accountantskantoor kan MenL meer voor klanten betekenen. Dat is de reden dat vennoot Dennis Breevaart vier jaar geleden begon aan de opleiding tot MKB-accountant. En sinds zijn afstuderen, in de zomer van 2021, plukken klanten daar meteen de vruchten van. ‘Ik heb nu voor één klant de accountantsverklaring bij de NOW-steun mogen afgeven’, geeft Breevaart als voorbeeld van een dienst die een administratiekantoor niet kan leveren.

Sceptisch

Gek genoeg reageerden sommige klanten aanvankelijk sceptisch toen ze hoorden van de studieplannen van Breevaart. ‘Je merkt toch dat het woord “accountant” in het MKB niet bij iedereen een positieve klank heeft’, licht hij toe. ‘Sommige vroegen of we dan onze prijzen zouden gaan verhogen. En of ik dan voortaan in driedelig grijs op kantoor zou komen. We hebben klanten die bewust zijn overgestapt van een accountantskantoor naar ons administratiekantoor, omdat ze ontevreden waren. Ze vonden hun accountantskantoor te afstandelijk, te weinig proactief in advisering of te weinig gedigitaliseerd.’

Niet grijs

In het persbericht dat MenL verspreidde, wordt daarom benadrukt dat Breevaart weliswaar afgestudeerd is als accountant, maar dat verder alles bij het oude blijft. ‘Misschien heb je wel wat vooroordelen over accountants’, zo staat er in het persbericht. ‘Dat zijn vaak van die saaie types, met zo’n driedelig pak – bij voorkeur in het grijs – en een blik op onweer, toch? Nou, leer dan Dennis Breevaart eens kennen. Dennis doet niet aan pakken, is allesbehalve saai én is voor zover wij weten nog nooit gesignaleerd met iets anders dan een glimlach op zijn gezicht. En de rest van de cijferhelden van MenL dan? Nou, ook die doen daar niet aan. Bij MenL doen ze liever normaal. Vlaardingse nuchterheid, zou je het kunnen noemen.’

MKB

Niet willen voldoen aan het clichébeeld van ‘de accountant’, dat blijkt ook uit de nieuwe naam van het kantoor. ‘We noemen onszelf “Cijferhelden” en niet “Accountants & Adviseurs”, want zo heet iedereen al’, zegt Breevaart. Het tienkoppige team richt zich op het MKB. MenL is Exact-gecertificeerd en werkt volledig in de cloud. ‘Wij helpen je niet zomaar bij je financiën, je administratie, HRM of fiscale vraagstukken, maar we helpen je groeien’, vertelt Marcel Baas, eigenaar van MenL Cijferhelden en de ‘M’ uit de naam van het kantoor (De L is van zijn vrouw Lucia). Als accountant is Breevaart daarnaast nu ook bevoegd om jaarrekeningen met samenstelverklaring op te stellen.

Het Hoofddorpse Verstraten & Bergkamp bestond zo’n tien jaar lang uit zowel een administratiekantoor als een accountantskantoor, destijds nog als Verstraten & Partners. Vennoten Erik Verstraten en Bas Bergkamp besloten de koers te wijzigen en vanaf 2018 alleen nog verder te gaan als administratiekantoor. Die stap pakte goed uit, vertelt directeur fiscaal Erik Verstraten.

‘Het kantoor is ooit opgericht door mijn ouders. Ik heb het in 2006 overgenomen en in 2008 is Bas Bergkamp erbij gekomen, die toen nog AA was. Vanaf die tijd hebben we in eerste instantie een tijd een administratiekantoor en een accountantskantoor naast elkaar gevoerd. Dat betekende dat we bij het accountantskantoor werden getoetst door de NBA, het administratiekantoor is een NOAB- en een RB-kantoor met bijbehorende toetsingen. Bij die toetsingen zijn we altijd op alle vlakken als uitstekend beoordeeld.

In de statuten was vastgelegd dat Bas een stem meer had, waardoor alle beslissingen op accountancygebied ook konden worden genomen door de accountant. Dat hebben we in 2008 vooraf laten toetsen. In de logo’s zag je dat het administratiekantoor en accountantskantoor bij elkaar hoorden, maar ze hadden allebei een eigen naam en waren echt gescheiden van elkaar. Als we met ondernemers in gesprek waren, gaven we hen de keuze: heb je een accountant nodig? Zo niet, dan faciliteren we je eventueel vanuit het administratiekantoor en kunnen we de kosten lager houden.’

Koerswijziging

‘Bij de laatste NBA-toetsing werd het accountantskantoor weer prima beoordeeld, maar kregen we wel de boodschap dat in de toekomst ook het administratiekantoor dezelfde toetsing zou moeten ondergaan als het accountantskantoor. Het administratiekantoor werd door de NBA namelijk gezien als een verlengstuk van het accountantskantoor. Toen hebben Bas en ik ervoor gekozen vanaf 2018 alleen nog te opereren als administratiekantoor. De nadruk lag daar toch al op, de keuze van Bas om zijn titel in te leveren was eigenlijk heel snel gemaakt. In de toekomst kan hij eventueel weer zijn titel gaan voeren als hij aan zijn PE-verplichtingen voldoet, maar voor nu heeft Bas gezegd dat hij zijn titel uiteindelijk minder waard vindt dan de ontwikkeling van onze organisatie. Ik heb daarover zelf als Register Belastingadviseur niet hoeven nadenken, dus ik vind het knap van hem dat hij die keuze heeft gemaakt.’

Kwaliteit

‘De klanten bij het accountantskantoor hebben we ingelicht over de koerswijziging en de keuze gegeven wel of niet bij Verstraten & Bergkamp te blijven. Het doel van ons kantoor is ook nu nog elke keer de lat hoger te leggen qua kwaliteit. Dat we ervoor kiezen administratiekantoor te zijn, is geen kwestie van luiheid, van niet willen meegaan in een kwaliteitsslag. Kwaliteit staat bij ons bovenaan.

We krijgen bepaalde vragen vanuit de markt en willen de gemiddelde MKB’er zo goed mogelijk bedienen, en dan is het voor ons minder relevant of er een bepaalde titel van toepassing is. Al onze werkprogramma’s zijn ook gebaseerd op wat er wordt gevraagd in de accountancy en we zijn aangesloten bij Auxilium. Qua werkzaamheden zit er dus eigenlijk geen verschil tussen het administratiekantoor en het accountantskantoor. De klant heeft gewoon een goede adviseur nodig, die in staat is te schakelen als dat nodig is en gelijk een toegevoegde waarde te hebben.

Het maakt de klant dan minder uit of er op de gevel staat dat je administratiekantoor, accountantskantoor of belastingadviseur bent. Verstraten & Bergkamp hebben we ontwikkeld tot een advieskantoor dat klanten in de breedste zin kan adviseren en begeleiden, met salarisadministratie, HR-dienstverlening en fiscalisten in huis. Wel zien we een omslag, waarbij de vraagstelling van klanten eigenlijk steeds meer fiscaal van aard is. In 2020 hebben we het accountantskantoor Enter & Winters Accountants overgenomen om verder door te groeien, maar daarbij was het nooit de bedoeling na de samenvoeging door te gaan als accountantskantoor. Ondertussen zijn we van 15 mensen doorgegroeid naar 24 en voeren we momenteel sollicitatiegesprekken om verder door te kunnen groeien.’

Verschillen zijn kleiner geworden

‘In de soms onzekere coronaperiode hebben we extra veel aandacht gegeven aan klanten; we hebben bijvoorbeeld met elkaar gekeken hoe je een liquiditeitsvraagstuk oplost. In het begin van corona was dat even heel spannend, maar de overheid heeft zoveel gedaan met alle steunmaatregelen dat daarmee prima viel te werken. Vervolgens was het voor ons zaak van de hoed en de rand te weten bij al die regelingen.

Voor de eindverantwoording daarvan hebben we op een gegeven moment wel contact gezocht met een accountantskantoor, om ervoor te zorgen dat we bij aanvragen boven de € 125.000 aan een accountantsverklaring konden komen. Wij bereidden het hele dossier voor en de accountant waarmee we werken heeft de eerste keer van voor naar achteren gekeken of alles klopte wat wij hadden voorbereid. Bij een volgend dossier was het voor hem een kwestie van controleren of alles compleet was en kon hij de verklaring makkelijker afgeven.

Dat we bij de coronaverantwoording in een aantal gevallen gebruik moesten maken van de diensten van derden is eigenlijk de enige beperking die we hebben gehad nu we ervoor hebben gekozen geen accountantskantoor meer te zijn. We kunnen natuurlijk ook geen accountantsverklaring meer afgeven, maar als NOAB- of RB-adviseur zijn we verder nog steeds even belangrijk voor de klant.

In 2008 waren de verschillen tussen accountantsorganisaties en NOAB-organisaties ook nog veel groter. NOAB begint nu steeds dichter aan te schurken tegen de eisen die de NBA stelt aan haar leden, bijvoorbeeld qua dossiervorming. Dat was voorheen een wereld van verschil, maar je ziet dat de NOAB daarin de laatste jaren echt een kwaliteitsslag heeft willen maken en strenger is geworden in het toetsen van leden. Ook qua eisen op het gebied van bijvoorbeeld de Wwft moeten wij de zaken gewoon net zo goed op orde hebben als een accountantskantoor. Dus in de basis is er denk ik helemaal geen verschil meer tussen een administratiekantoor en een accountantskantoor.’

Deze bijdrage komt uit de tweede editie van het AV-magazine dat gaat over bedrijfsoverdracht. Dit magazine is verschenen in mei 2022.