Vanaf 1 mei dit jaar kunnen accountants- en administratiekantoren de vruchten plukken van AdminPulse, een innovatief programma voor practice management dat in België al duizenden tevreden klanten telt.

Met AdminPulse heeft het accountantskantoor de regie over alle belangrijke interne processen. ‘Zeker voor groeiende organisaties is professioneel practice management een must’, stelt Joris Dresselaers, managing director bij AdminPulse. ‘Op een centrale plek heeft de ondernemer zicht op CRM, taakbeheer, tijdregistratie, facturatie, documentbeheer, kwaliteitscontrole en rapportage. Zo ziet de ondernemer in één oogopslag hoe het kantoor ervoor staat.’ AdminPulse helpt onder meer bij het prioriteren van taken. ‘Het programma geeft aan welke werkzaamheden moeten worden gedaan en welke het dringendst zijn. Ook maakt AdminPulse openstaande verplichtingen op compliancegebied inzichtelijk voor elke klant en of er acties nodig zijn richting potentieel nieuwe klanten.’

Gewaardeerd product

AdminPulse is al jaren een gewaardeerd product op de Belgische accountancymarkt en is letterlijk geboren op een accountantskantoor. De bedenker was eerder verantwoordelijk voor het automatiseren van administratieve processen binnen de Belgische landmacht. Hij besloot echter huisman te worden toen hij en zijn vrouw kinderen kregen. Zij runde een accountantskantoor en bleef werken. Toen de voormalig softwareontwikkelaar vanaf de zijlijn merkte dat het accountantskantoor wel wat technologische ondersteuning kon gebruiken, ondernam hij actie. In een hoekje van het kantoor bouwde hij een programma dat zou uitgroeien tot Adminpulse.

Dresselaers begon in 2017 bij AdminPulse als CTO, het programma voor practice management was toen al populair bij accountants. ‘Adminpulse helpt kantoren doeltreffend te werken. Bovendien weten bedrijven zeker dat ze voldoen aan de compliancyregelgeving.’ Toen Dresselaers binnenkwam, draaide het programma nog op servers. ‘Het was mijn opdracht AdminPulse door te ontwikkelen tot een cloudoplossing. We kozen daarbij voor een Saas-model (Software as a service).’ Sindsdien is er sprake van serieuze groei’, aldus de managing director. ‘Inmiddels heeft AdminPulse 20.000 tevreden gebruikers in België.’

Onderdeel van Visma

Het Belgische succes wil AdminPulse voortzetten in Nederland. Vanaf 1 mei richt het bedrijf zijn pijlen op onze markt. Wat daarbij helpt, is dat het bedrijf sinds vorig jaar onderdeel is van Visma. ‘Dat opent deuren. Bovendien profiteren we van de kennis en mankracht van Visma. Er staat een Nederlands marketingteam klaar dat AdminPulse zal gaan promoten.’ De Nederlandse markt heeft potentie, weet de managing director van AdminPulse. ‘We zien dat Nederlandse kantoren nóg grotere stappen kunnen zetten op het gebied van compliancy en bovendien nog efficiënter kunnen werken.’

Voldoen aan de Wwft

AdminPulse wordt gewaardeerd omdat het een gebruiksvriendelijk en breed product is. Met het klantenbestand als uitgangspunt wordt gekeken naar taakopvolging (welke klanten vragen om actie?), CRM (welke potentiële nieuwe klanten zijn er?), facturatie (zijn alle rekeningen betaald?) en compliancy (zijn alle gegevens in lijn met wet- en regelgeving?). ‘Vooral met het oog op compliancy is het voor kantoren prettig te weten welke klantendossiers nog onvolledig zijn en welke klanten een zeker risicoprofiel hebben’, vertelt Dresselaers. ‘AdminPulse verzekert kantoren dat ze voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Mochten ze controle krijgen, dan kunnen ze zo een overzicht draaien met de meest actuele status van klanten.’

Volgens Dresselaers leeft compliancy nu in Nederland nog minder dan in België. ‘Maar dat gaat veranderen. Vanuit Europa zullen er nog hogere eisen worden gesteld aan de accountant op het gebied van compliancy.’ Met AdminPulse is het mogelijk klanten zowel volgens het uurtje-factuurtjemodel te factureren als op basis van abonnementen en value-based pricing. Dresselaers: ’Kantoren die met een abonnement werken, kunnen via een module bijhouden of de abonnementen rendabel zijn. Mochten de werkzaamheden erg uit de pas lopen, dan kan er een rekening worden nagestuurd.’

AdminPulse is een programma voor practice management dat is ontwikkeld door het Belgische softwarebedrijf Syneton. Het bedrijf werd in 2001 opgericht. Er werken 25 mensen in België en 10 mensen in Nederland. AdminPulse heeft in België 20.000 gebruikers.

Snelle onboarding

Het Belgische softwarebedrijf wil accountantskantoren zo goed mogelijk ondersteunen. Daarom is AdminPulse een open ecosysteem. ‘We zijn onderdeel van de Visma Connected Experience en stellen ons open voor andere partijen. Niet alleen voor Visma-bedrijven, ook voor concurrenten. In België werden al zo’n 40 tot 50 integraties met andere pakketten gerealiseerd.’ Ook in Nederland zullen integraties mogelijk worden gemaakt.’

De onboarding verloopt volgens Dresselaers soepel. ‘Binnen enkele uren kan het kantoor aan de slag.’ Een aantal Nederlandse kantoren maakte tijdens een pilotproject al kennis met AdminPulse. ‘Wat deze ondernemers het meest waardeerden, is dat ze met AdminPulse (toekomstige) werkzaamheden tot in detail vastleggen, dat ze zeker weten dat hun klantdossiers voldoen aan de Wwft en dat ze met één druk op de knop zien wat de marges zijn op hun klanten en hun werkzaamheden.’

Veilig systeem

Kantoren die kiezen voor AdminPulse zijn daarnaast verzekerd van een veilig systeem. ‘Dat was al een belangrijk thema. Nu we onderdeel zijn van Visma, zijn de criteria nog strenger. We maken gebruik van de expertise binnen Visma. Zo worden er regelmatig penetratietesten door ethische hackers uitgevoerd die zwakheden in het IT-systeem detecteren. Afhankelijk van de urgentie wordt dat gerepareerd.’

AdminPulse streeft voortdurend naar innovatie en is daarom lid van de Artificial Intelligence Innovatiegroep van Visma. ‘Binnen deze groep doen we expertise op en onderzoeken we welke innovatieve kansen er zijn. We willen immers het beste voor de klant. Het is vanzelfsprekend continu te kijken wat we nóg meer kunnen bereiken met onze data en zelflerende software. Zo kunnen we in de toekomst voorspellingen doen op het gebied van takenbeheer. Een kantoor kan dan bijvoorbeeld nauwkeuriger inschatten wanneer deadlines in gevaar komen.’

Deze bijdrage komt uit de tweede editie van het AV-magazine dat gaat over bedrijfsoverdracht. Dit magazine is verschenen in mei 2022.