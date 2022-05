Een van de doelen van een geslaagde bedrijfsovername is het waarborgen van groei. Vooral voor grote ondernemingen gaat dat op. Voor dat soort ondernemingen zijn alle business- en verdienmodellen aan het eind van hun levensduur, zijn alle kostenbesparingen allang gerealiseerd en dan blijven alleen overnames over. Zeker als private-equitypartijen zich in de sector roeren, of als het bedrijf beursgenoteerd is, zien veel managers de noodzaak van een overname. Ik denk dat het gebrek aan innovatiekracht bij grote bedrijven de belangrijkste reden is dat overnames structureel een belangrijke plaats innemen om in dit segment groei te realiseren.

De vraag is of die dynamiek binnen het midden- en kleinbedrijf anders is. Overnames van een MKB-bedrijf zijn net zo goed een toekomstgerichte oplossing. Toch gelden er ook andere gebruiken in de ruggengraat van de economie. Laten we inzoomen op een speciaal soort MKB-ondernemingen: familiebedrijven. Al lang wordt er een grote overnamegolf verwacht van familiebedrijven. Die lijkt nu ook daadwerkelijk op gang te komen. Maar hier ligt de focus anders, namelijk op bedrijfsoverdrachten naar de volgende generatie.

De accountant speelt een grote, maar complexe, rol bij die overdrachten. Als het gaat over bedrijfswaarderingen en fiscale aspecten van overdracht van bedrijven binnen de familie is de accountant in zijn element. Vaak gaat bedrijfsoverdracht binnen de familie gepaard met emoties en spanningen tussen familieleden. Die moeten vanaf het begin goed worden geadresseerd, zodat de afspraken helder zijn vastgelegd. Gebeurt dat niet, dan is de kans groot dat er later problemen ontstaan die zo ernstig kunnen zijn dat het voortbestaan van het bedrijf in het geding komt.

Om die klus te klaren, moet de MKB-accountant dan ook beschikken over een netwerk. In dat netwerk zit de expertise die nodig is om een bedrijfsoverdracht binnen de familie ook vanuit de ‘zachte’ kant zo goed mogelijk te begeleiden. Behalve het verkopen van een MKB-bedrijf binnen de familie zijn er natuurlijk ook de ‘normale’ fusies en overnames, waarbij een grotere onderneming op zoek is naar specifieke, strategische competenties of klantsegmenten van een MKB-bedrijf. Het is dan zaak dat de accountant in staat is het MKB-bedrijf op de juiste wijze te waarderen.

De laatste jaren is de lage rente bepalend geweest. Ook is er een grensoverschrijdende vraag ontstaan naar overnamekandidaten. Ik begrijp dat de Amerikaanse private-equity-industrie inmiddels meer dan 60 procent van de Amerikaanse midden- en kleinbedrijven in bezit heeft. Er zijn ook in ons land steeds meer voorbeelden van Amerikaanse investeerders op overnametocht. Voor accountantskantoren is dat een grote uitdaging: hoe krijgt de MKB-accountant toegang tot deze interessante, nieuwe groep kopers?

