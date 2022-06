BOEKDELEN (2) | Incerto-reeks

Vakliteratuur, romans, reconstructies – de echte accountant is een fervente lezer. Daarom helpt Accountancy Vanmorgen accountancyprofessionals hun boekentips delen. Albert Bosch (VNA-AA) komt niet met één boek maar met een hele serie: de ‘Incerto-reeks’ van Nassim Taleb.

1) Hoe heb je deze serie ontdekt?

Op enig moment is het boek ‘The Black Swan’ op mijn pad gekomen. Een intrigerend boek. Ik ontdekte dat de auteur eerder het boek ‘Fooled by Randomness’ had geschreven. Dat heb ik toen ook gelezen. En daarna de overige drie boeken uit de Incerto-serie.

2) Wat vind jij zo goed aan deze serie?

De lessen en wijsheden die ik uit zijn boeken haal, kan ik op heel veel momenten gebruiken, zowel zakelijk als privé. Ik betrap mijzelf erop dat ik best vaak aan een aspect van een van zijn boeken denk, bijvoorbeeld wanneer ik in een restaurant zit, in de file sta, een aankoop wil doen, een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB) doe, training

geef, etc. Zoveel van de (deel)onderwerpen die hij beschrijft en uitlegt, kom ik in het dagelijks leven tegen.

3) Wat kun je vertellen over de auteur?

Nassim Nicolas Taleb is een Libanees, die in Frankrijk en de VS heeft gestudeerd. Ik meen dat hij een econometrist is. Taleb is zijn carrière begonnen als optiehandelaar in New York, maar is in feite een wiskundige filosoof. Als optiehandelaar zag hij hoe bankiers en hedgefund managers tegen grote verliezen aanliepen. Taleb verbaasde zich over hun gebrek aan zelfkennis in combinatie met zelfoverschatting. Ze bleken ook weinig van kansberekenen te hebben begrepen. Dat leidde tot zijn eerste boek ‘Fooled by Randomness’.

4) Wat heb je van deze boeken geleerd en waar je wat aan hebt in je huidige werk?

Taleb laat goed zien hoe risico’s, risicomanagement en menselijk gedrag zich tot elkaar verhouden. Ook geeft hij inzicht in hoe organisaties werken en zich ontwikkelen. Beide onderwerpen zijn nuttig voor accountants. Accountants zijn bezig met het identificeren, analyseren en inschatten van risico’s. Taleb zette mij aan tot een andere manier van tegen risico’s aankijken. In breder verband zette Taleb mij aan het denken over hoe organisaties en risico’s zich in te tijd ontwikkelen, maar ook hoe dit in de maatschappij zichtbaar is.

5) Moet je de boeken op volgorde lezen?

De boeken zijn van 2001 tot en met 2018 verschenen. Ik raad aan de boeken op volgorde te lezen, waarbij je het derde boek (“Bed of Procustes”) dat heel dun is, goed kunt overslaan. Toen hij het eerste boek (‘Fooled by Randomness’) schreef, was Taleb, vermoed ik, nog werkzaam als optiehandelaar. Dat boek heeft een sterke link met de beurshandel. In de volgende boeken zie je dat hij zijn gedachtegoed verbreedt en de vertaling maakt naar politiek, het bedrijfsleven, religie en de maatschappij in het algemeen.

6) Ben je het altijd met de auteur eens?

Taleb kan wat bot en zwart/wit zijn in stellingen en conclusies. Als je bij een grote, bureaucratische organisatie werkt (helemaal als die organisatie wordt gefinancierd met belastinggeld) of ooit een Nobelprijs hebt gewonnen, dan denk ik niet dat je snel vrienden wordt met Taleb. Scheren over één kam is hem niet geheel onbekend.

7) Heb je ook een anti-leestip?

Ik vind managementboeken erg overgewaardeerd en blijf er, als het even kan, ver van weg. Ik beken dat ik het boek ‘De kleine Covey’ van Jan Kuipers en Ben Tichelaar heb gelezen. Dat vond ik geen slecht boekje. Ik heb alleen het idee dat managementboeken vaak meer een vlotte babbel of mooi verhaal bevatten, dan dat je er inhoudelijk echt iets aan hebt. In het algemeen zie ik schrijvers van managementboeken als soort van Instagram-influencers voor mensen met een inkomen van twee keer modaal of meer.

Fooled by Randomness en de andere delen uit de serie zijn onder meer hier te koop.

Albert Bosch is mede-eigenaar en oprichter van VNA-AA, dat vaktechnische ondersteuning en training biedt aan accountantsorganisaties.