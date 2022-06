Hof geeft dochter gelijk in geschil met fiscus over erfbelasting

Een dochter van een erflater is door het gerechtshof Den Haag in het gelijk gesteld in een procedure tegen de Belastingdienst over de erfbelasting. De vrouw heeft ondanks jarenlang procederen niets uit de nalatenschap ontvangen, maar kreeg wel een aanslag erfbelasting.

Executeur-testamentair strafrechtelijk vervolgd

De dochter van de erflater procedeert al jarenlang tevergeefs tegen de executeur-testamentair om inzicht te krijgen in de omvang van de nalatenschap. Ze heeft tot op heden niets uit de nalatenschap ontvangen en zal met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ook niets ontvangen. De executeur wordt inmiddels strafrechtelijk vervolgd.

Erfbelasting individuele en buitensporige last

Het Hof is van oordeel dat de vrouw in ernstige mate wordt getroffen door de heffing van erfbelasting. De verschuldigde belasting van € 40.144 leidt in haar situatie tot een individuele en buitensporige last. De vrouw is afhankelijk van een uitkering en heeft geen (overig) vermogen waaruit zij de verschuldigde erfbelasting kan betalen. De voldoening van de erfbelasting leidt ertoe dat haar inkomen onder de armoedegrens daalt. De last laat zich bij de vrouw beduidend sterker voelen dat in het algemeen, waarbij het Hof in aanmerking neemt dat in het algemeen bij nalatenschappen geen sprake zal zijn van een situatie waarin buiten toedoen van de erfgenaam geen boedelbeschrijving is opgemaakt en de erfgenaam het haar toebehorende aandeel in de nalatenschap niet ontvangt.

De rechter die vaststelt dat een belanghebbende in strijd met artikel 1 EP EVRM wordt geconfronteerd met een individuele en buitensporige last, zal ter afwending van die last moeten waarborgen dat aan die belanghebbende rechtsherstel wordt geboden. Het gaat de rechtsmacht van de rechter die oordeelt over de belastingheffing te buiten om een aanslag buiten invordering te stellen. Naar het oordeel van het Hof past in dit geval daarom geen ander rechtsherstel dan vermindering van de aanslag tot een naar een belastbare verkrijging van nihil. De dochter hoeft dus geen erfbelasting te betalen.