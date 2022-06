Europese NOW-fraudeurs voor de rechter in Nederland

Het Openbaar Ministerie verwijt drie verdachten het gebruik van valse documenten om in aanmerking te komen voor NOW-subsidie. In totaal zou 96.288 euro aan loonsteun zijn ontvangen en witgewassen. Het gaat om een vrouw van 28 jaar geboren in Litouwen, een man van 41 jaar geboren in Bangladesh en een vrouw van 66 jaar geboren in Japan. Bij de rechtbank Amsterdam eiste het OM een celstraf van 6,5 maand en 10 dagen minus voorarrest en een bestuursverbod van 5 jaar tegen de eerste twee, en een taakstraf van 180 uur en een bestuursverbod van 5 jaar tegen de 66-jarige vrouw.

Fraude met NOW-regeling onderzocht

UWV zag mogelijke onregelmatigheden bij het bedrijf ABC Market. Op basis van de door UWV verstrekte informatie is de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) op 20 mei 2021 een strafrechtelijk onderzoek gestart naar ABC Market. Door de NLA is onderzoek gedaan naar fraude met NOW-gelden. UWV heeft in 2021 aangifte gedaan tegen ABC Market en de drie verdachten.

Schimmig spel

De NOW-subsidie is aangevraagd door ABC Market. De verdachten fingeren dienstverbanden bij die vennootschap. Bij de aanvraag is een omzet opgegeven die het bedrijf vermoedelijk niet gemaakt heeft. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat het bedrijf fictief is en dat ook de handel met bedrijven in onder andere België, Duitsland en Zwitserland fictief is. De zogenaamde contractspartijen zijn bedrijven die gelieerd zijn aan de verdachten. Zij zijn aandeelhouder in of bestuurder van deze bedrijven.

Door de Nederlandse overheid is aan het bedrijf NOW-steun van in totaal € 96.288,- uitgekeerd terwijl het geen recht had op deze steun. De NOW-aanvraag is gebaseerd op niet bestaande bedrijfsactiviteiten en onderbouwd met valse stukken. Het aan NOW ontvangen voorschot werd na ontvangst vrijwel direct doorgestort naar een andere rekening van het bedrijf en daarna naar weer een andere rekening van het bedrijf. Vervolgens werd het geld in drie tranches overgemaakt naar twee Belgische en een Duitse rekening, die op naam staan van een van de verdachten.

Verdachten ook actief in Zwitserland, Duitsland, Litouwen en Luxemburg

De drie worden ook in andere landen verdacht van (betrokkenheid bij) fraude met coronasubsidies. Twee van de drie verdachten staan gesignaleerd in Zwitserland. De verdachten zijn daar veroordeeld en worden gezocht. Ook in Litouwen loopt er een strafzaak tegen de verdachten. Duitse autoriteiten denken dat een bedrijf waarvan een van de verdachten eigenaar is, een brievenbusfirma is. Bovendien zouden er plannen zijn geweest om in Luxemburg actief te worden.

De rechtbank doet op 13 juli uitspraak.

Bron: OM