Kamer wil snel duidelijkheid over onderscheid grote en kleine spaarders bij compensatie

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin het kabinet wordt verzocht om op korte termijn met een uitwerking te komen van de verschillende scenario’s om niet-bezwaarmakers tegen de box 3-heffing rechtsherstel te bieden. Daarbij moet wat de Kamer betreft nadrukkelijk aandacht worden geschonken aan de scenario’s waarin onderscheid wordt gemaakt tussen grote en kleine spaarders.

De Hoge Raad sprak onlangs uit dat spaarders die geen bezwaar hebben gemaakt tegen de heffing niet gecompenseerd hoeven worden als gevolg van het kerstarrest . Het kabinet kan daar eventueel wel voor kiezen en momenteel wordt er dan ook nagedacht over een compensatieregeling. De verschillende opties en de bijbehorende kosten worden op een rij gezet.

Kleine spaarders

Veel partijen in de Tweede Kamer willen dat in elk geval kleine spaarders worden gecompenseerd, maar het blijft lastig om te bepalen waar die grens moet liggen. Staatssecretaris Van Rij van Financiën wil ‘heel goed kijken’ of en hoe hij kleine spaarders die geen bezwaar maakten kan tegemoetkomen, beloofde hij onlangs.

De Kamer dringt er nu met de motie op aan dat daarmee haast wordt gemaakt. Bij de verschillende scenario’s moeten wat de Kamer betreft ook duidelijk de budgettaire consequenties in kaart worden gebracht.

Functioneren massaalbezwaarprocedure onderzoeken

Naast de motie over het snel uitwerken van de verschillende scenario’s nam de Kamer ook een motie aan waarin het kabinet wordt verzocht de gevolgen van een wetswijziging, waarbij de automatische doorwerking van de massaalbezwaarprocedure naar gelijke gevallen verdween, en het functioneren van de massaalbezwaarprocedure te onderzoeken, mogelijkheden tot verbetering te bezien, en de Kamer over de uitkomsten te informeren.

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Opties voor rechtsherstel box 3