Van Rij: grote spaarders krijgen teveel betaalde belasting niet altijd terug

De kans is ‘niet zo groot’ dat alle spaarders met een flink vermogen na het kerstarrest van de Hoge Raad worden gecompenseerd voor de teveel betaalde box 3-heffing. Dat heeft staatssecretaris Van Rij van Financiën gezegd in de Tweede Kamer, meldt het FD.

De Hoge Raad sprak onlangs uit dat spaarders die geen bezwaar hebben gemaakt tegen de heffing niet gecompenseerd hoeven worden. Het kabinet kan daar eventueel wel voor kiezen en momenteel wordt er dan ook nagedacht over een compensatieregeling. De verschillende opties en de bijbehorende kosten worden op een rij gezet en voor het zomerreces aan de Kamer gepresenteerd, zegde Van Rij toe.

Kleine spaarders

Veel partijen in de Tweede Kamer willen dat in elk geval kleine spaarders worden gecompenseerd, maar het blijft lastig om te bepalen waar die grens moet liggen. Staatssecretaris Van Rij wil wel ‘heel goed kijken’ of en hoe hij kleine spaarders die geen bezwaar maakten kan tegemoetkomen. Op basis van het nieuwe arrest had het kabinet volgens hem ‘heel bot kunnen zeggen, dit is het en we doen niks’, maar dat ‘voelt niet goed’.

Bron: FD