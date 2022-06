Breda betert leven: minder fouten bij aanbesteden

Breda maakte in het verleden veel fouten bij het Europees aanbesteden van opdrachten. Maar het tij lijkt gekeerd in de Brabantse stad.

Nadat PwC en andere accountantskantoren de gemeente Breda jarenlang op de vingers hebben getikt over fouten bij de inkoop van goederen en diensten, blijkt uit de meest recente rapportage van het college van B en W dat de stad zijn leen gebeterd heeft. Het rapport dat in mei aan de gemeenteraad werd aangeboden meldt dat fouten bij aanbestedingen nog maar ‘zeer sporadisch’ voorkomen.

De inkoopfouten kwamen voort uit een te ongestructureerd en te informele werkwijze. Door de invoering van een nieuwe, strikte manier van werken en de hulp van nieuwe computerprogramma’s gaat het volgens de gemeente eindelijk de goede kant op. ‘Nieuwe inhuurfouten duiken nog maar zeer sporadisch op. Ook het aantal nieuwe inkoopfouten daalt sterk als gevolg van de ingezette verbeteringen. Het tij is gekeerd,’ zo schrijft het college van B en W aan de gemeenteraad. In 2020 gaf Breda 240 miljoen uit aan opdrachten en aan de inkoop van producten. In 2021 werd voor 82 miljoen euro verkeerd aanbesteed. In 2022 gaat het tot nu toe om 27 miljoen. De fouten van 2022 zijn al langer bekend. Het gaat hier vooral om oude contracten die uitgediend moeten worden.

