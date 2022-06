Bescheiden groei voor jubilerend Moore DRV

Het 100-jarige Moore DRV heeft in 2021 een omzet van € 64,4 miljoen gerealiseerd, 2,3 procent meer dan in 2020. ‘Een bescheiden groei in omzet, maar de investeringen in mensen, kwaliteit en automatisering hebben Moore DRV weer beter en relevanter gemaakt’, schrijft bestuursvoorzitter Michael Bick in zijn voorwoord in het jaarverslag 2021. De groei in adviesdiensten en in tevredenheid van de medewerkers ondersteunen dat, meldt het top 20-kantoor.

‘Weloverwogen een pas op de plaats gemaakt’

Moore DRV wist het aantal personeelsleden in 2021 op peil te houden op ruim 600. ‘Een groei was wenselijk om de potentie in de markt te benutten’, meldt het kantoor bij de jaarcijfers. ‘Moore DRV heeft echter weloverwogen een pas op de plaats gemaakt uit oogpunt van kwaliteitszorg en werkdruk. Er is opnieuw flink geïnvesteerd in automatisering om routinematige werkzaamheden te verminderen en ruimte te creëren voor advies. Die ruimte was ook nodig vanwege de ondersteuning van cliënten tijdens de coronapandemie. Daarnaast zag Moore DRV de dienstverlening door de gespecialiseerde hr-adviseurs en fiscalisten toenemen. Ook Crossminds (fusie & overnames, strategievorming en -implementatie) groeide flink en had het beste jaar ooit. De deelneming in Your Trust Netherlands B.V, is in 2021 overgedragen aan het management, wat een drukkend effect had op de netto omzet.’

De vooruitzichten voor 2022 zijn vooralsnog goed, meldt Moore DRV. ‘De investeringen in strategische personeelsontwikkeling, gespecialiseerde dienstverlening en automatisering gaan onverminderd door, evenals de werving van nieuwe medewerkers.’

Omzetontwikkeling Moore DRV

Jaarverslag 2021 Moore DRV