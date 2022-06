Hoe werkgevers medewerkers met schulden kunnen helpen

2. Ga in gesprek over (mogelijke) geldzorgen

Het is belangrijk dat een werkgever in gesprek gaat met een medewerker als hij of zij vermoedt dat deze geldzorgen heeft. Veel mensen schamen zich voor hun financiële problemen; het is dus belangrijk om het gesprek voorzichtig aan te pakken. Een werkgever kan de medewerker ook aanbieden om met iemand anders te gaan praten, bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon of een (schuld)hulpverlener.

3. Help medewerkers grip te krijgen op hun situatie

Zijn de problemen te overzien? Dan kan de werkgever de medewerker wijzen op een telefonische helpdesk of online hulp. Dit kost weinig en helpt om geldzaken weer op orde te krijgen en te houden. Er zijn bijvoorbeeld websites die mensen met kleine schulden helpen om het zelf op te lossen. De website ‘Zelf je schulden regelen’ biedt bijvoorbeeld een handig stappenplan om bij kleine achterstanden problemen zelf op te lossen. Ook zijn er op deze site voorbeeldbrieven te vinden voor betalingsregelingen. Andere nuttige websites zijn die van het Nibud, Geldfit, NSR (Nederlandse Schuldhulproute) en van gemeenten.

4. Bied professionele hulp aan

Als de financiële problemen (te) groot zijn, is het goed om professionele hulp in te schakelen. Denk bijvoorbeeld aan de gemeente; medewerkers hebben via hun gemeente recht op gratis schuldhulpverlening. Ook kan een werkgever een budgetcoach inschakelen. Deze kan de medewerker begeleiden bij het aanpakken van de schulden. Ook begeleiding vanuit personeelszaken of een cursus van het Nibud zijn mogelijke opties.

5. Leg de aanpak vast

Het is verstandig om als organisatie een aanpak te hebben waarin staat hoe wordt omgegaan met medewerkers met geldproblemen. Dit zorgt voor rust en overeenstemming. Het is belangrijk om de aanpak te delen binnen het bedrijf, zodat iedereen ervan op de hoogte is. Als er een sfeer van openheid en vertrouwen is, durven medewerkers financiële problemen ook (eerder) te melden.