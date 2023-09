Medewerkers met schulden; wat betekent dit voor uw klant?

Medewerkers met schulden kunnen een groot financieel risico zijn voor een bedrijf. Mensen met schulden kunnen veel stress ervaren en uiteindelijk kan het zelfs leiden tot verzuim. Weten uw klanten wat de invloed van schulden is op verzuim en welke financiële risico’s dit heeft? Sazas vertelt u hier meer over.

Wat zijn schulden?

Schulden zijn openstaande geldbedragen die iemand moet betalen. Niet elke schuld hoeft een probleem te zijn. Wanneer iemand moeite heeft om betaalafspraken na te komen of de schulden helemaal niet kan betalen, kan dit een probleem worden. Het komt helaas steeds vaker voor dat mensen hun schulden niet meer kunnen betalen. De kans dat uw medewerkers schulden hebben wordt dus ook steeds groter.

Hoe ontstaan schulden?

Schulden ontstaan als iemand meer geld uitgeeft dan hij of zij ontvangt. Een combinatie van geestelijke, lichamelijke en sociale problemen kan leiden tot schulden. Ook kan iemand iets meemaken dat zijn of haar leven op z’n kop zet. Bijvoorbeeld een echtscheiding, ziekte of ongeval. Ook kunnen schulden ontstaan door ontslag vanwege een faillissement. Dit alles kan zorgen voor veel stress.

Wat zijn de gevolgen van schulden bij medewerkers?

Geldzorgen zijn een belangrijke oorzaak van stress. Zorgen over rode cijfers op de bankrekening, rekeningen die zich opstapelen en een schuldeiser die contact opneemt. Het is niet gek dat mensen dan moeite hebben hun hoofd bij het werk te houden. Dit kan leiden tot depressies en angstproblemen, waardoor iemand minder goed presteert en meer fouten maakt. Hierdoor neemt ook de kans op ongevallen toe. Dit zorgt ook weer voor stress en irritatie bij collega’s van de medewerker met schulden. Zij moeten de gemaakte fouten herstellen en extra werk verzetten. Het is daarom belangrijk dat uw klant de signalen herkent en bekijkt hoe hij of zij de medewerker kan helpen.

Een medewerker met schulden kost een werkgever gemiddeld € 13.000,- per jaar. Dit komt omdat deze medewerker minder productief is en per jaar gemiddeld zeven werkdagen extra verzuimt. Daarnaast zijn werkgevers verplicht om minimaal 70% van het loon door te betalen aan een zieke medewerker tijdens de eerste twee jaar van zijn of haar ziekte.

