Ruim 162 duizend werkgevers maakten gebruik van NOW

In totaal hebben ruim 162.000 unieke werkgevers een beroep gedaan op de NOW-regeling. Zij dienden gedurende acht NOW-periodes in totaal ruim 521.000 aanvragen in. Zo’n 30 procent maakte alleen gebruik van de eerste NOW-regeling (maart – mei 2020). De meeste werkgevers (63 procent) deden vaker dan één keer een beroep op de loonsteun. Dat blijkt uit cijfers die UWV vandaag publiceert in een speciaal NOW Magazine.

De ruim 162.000 werkgevers die een voorschot ontvingen in één of meer NOW-periodes hebben samen ruim 2,9 miljoen mensen in dienst. Dankzij de NOW konden werkgevers salarissen doorbetalen en kon werkgelegenheid behouden blijven. In de sector horeca en catering werden de meeste banen ondersteund, ruim 460.000, gevolgd door de sectoren uitzendbedrijven (439.000 werknemers) en overige commerciële dienstverlening (435.000 werknemers).

Horeca

Binnen de sector horeca en catering werd ook het meest beroep gedaan op de regeling. Ruim 78 procent van de horecawerknemers vroeg NOW aan. Daarna volgden de sectoren cultuur (64 procent) en detailhandel (52 procent). Het hoogste voorschotbedrag ging naar de sector overige commerciële dienstverlening. Werkgevers uit die sector ontvingen in totaal 4 miljard euro aan voorschotten.

Meeste aanvragen

In totaal werd in de acht NOW-periodes ruim 23 miljard euro aan voorschotten uitgekeerd door UWV. De eerste periode NOW was met 7,9 miljard euro goed voor het hoogste bedrag. Het laagste bedrag aan voorschotten, ruim 900 miljoen euro, werd uitgekeerd in de zevende periode NOW (november-december 2021).

De regio Groot Amsterdam was goed voor de meeste NOW-aanvragen. Bijna 20.000 werkgevers uit die arbeidsmarktregio deden een beroep op de regeling. Daarna volgen de regio’s Rijnmond (13.000 werkgevers), Midden-Utrecht (8.600 werkgevers), Haaglanden (8.500 werkgevers) en West-Brabant (7.000 werkgevers).

Nog niet afgerond

De NOW-regeling is per 1 april 2022 beëindigd, maar UWV én werkgevers zijn nog volop bezig met de afhandeling. UWV berekent de definitieve tegemoetkoming waar werkgevers recht op hebben en dat kan ertoe leiden dat werkgevers een nabetaling of juist een terugvordering krijgen. Ook dan blijft UWV meedenken met werkgevers, bijvoorbeeld door een ruime betalingsregeling aan te bieden.

