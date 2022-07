‘Mkb ontkomt niet aan loonsverhoging’

Mkb-ondernemers hebben weinig trek in het verhogen van het salaris van hun personeel, maar hebben geen andere keuze als ze willen blijven groeien. Dat stelt hoogleraar Strategie en Ondernemerschap Joris Knoben in De Telegraaf.

Ook kleine ondernemers hebben last van het groeiende personeelstekort en lopen daardoor klanten en opdrachten mis. Slecht voor de economie, aldus Knoben: ‘Het mkb is de motor achter de economie. Als je niet aan voldoende personeel kunt komen, kun je niet groeien en opschalen. En de gevestigde bedrijven niet uitdagen.’ Voor kleinere bedrijven is de impact van het tekort groter . ‘Als een van je acht personeelsleden opstapt, is dat een groter verlies dan als het er een van de achthonderd is.’ Kleine ondernemers ontkomen er daarom niet langer aan om hun primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden te verbeteren.

Betere arbeidsvoorwaarden voor driekwart geen optie

Zes op de tien kleine ondernemers (met minder dan tien werknemers) zoekt personeel, blijkt uit KvK-onderzoek, maar denkt daarbij nauwelijks aan het verbeteren van de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Nog geen kwart ziet die als middel om nieuw personeel te lokken. Knoben: ‘Ze beseffen dat dit betekent dat ze ook het zittend personeel meer moeten betalen om die tevreden te houden. Maar ik denk niet dat ze eraan kunnen ontkomen. En dat zullen ze uiteindelijk moeten doorberekenen in hun tarieven.’ Volgens de hoogleraar is het inhuren van zzp’ers geen oplossing, maar deel van het probleem. ‘Want deze mensen zijn niet meer beschikbaar als vaste werknemer, omdat ze als zzp’er een sterker tarief kunnen uit onderhandelen en meer zeggenschap hebben over hun rooster.’

Zelf meer uren maken vergroot volgens Knoben alleen de kans op een burn-out, al zouden parttimers in zijn ogen best wat meer kunnen gaan werken. Samenwerken met andere bedrijven ziet hij als een betere oplossing: ‘Door grote projecten met twee of drie partijen samen te doen voorkom je dat je ’nee’ moet zeggen tegen klanten. In de bouwwereld is dat bij grote projecten al heel gebruikelijk, maar bij een groot ICT-project kan dat ook.’

Businessmodel wordt niet aangepast

Het KvK-onderzoek wees uit dat ruim vier op de vijf mkb-ondernemers die medewerkers zoeken, die op dit moment moeilijk tot zeer moeilijk kunnen vinden. Maar optimisme overheerst, want 75 procent denkt binnen een jaar weer wel geschikte kandidaten te kunnen opsporen. Desondanks maakt ook de KvK zich zorgen dat maar weinig ondernemers overwegen het businessmodel aan te passen of efficiënter te gaan werken. ‘Als je onvoldoende mensen hebt om het werk gedaan te krijgen, is het nog maar de vraag of je het redt door nu vooral in te zetten op de traditionele werving van nieuwe medewerkers.’ Communicatie met klanten is belangrijk, tipt Hans Klein Swormink, programmamanager Financiering en Geldzaken bij de KvK: ‘Ook al kun je pas over een half jaar leveren, bespreek het met je klant. Misschien is een langere levertijd voor hem helemaal geen probleem. Als hij maar zicht heeft op de termijn waarop het wél kan.’

Bron: De Telegraaf