Automatisering leidt tot beter advies aan je klanten

Je rapportages en managementinformatie verbeteren, zodat je meer inzicht hebt in de onderneming en een beter advies aan je klanten kunt uitbrengen. Daar ontwikkelt Twinfield Boekhouden verschillende oplossingen voor. Zodat je als accountant goed beslagen ten ijs komt bij jouw klanten.

1. Bankkoppelingen

Wellicht heb je het al eens eerder gehoord: Twinfield Boekhouden heeft 2022 uitgeroepen tot het jaar van de banken. Vooral omdat we met meer banken koppelingen willen realiseren. Daarmee tillen we namelijk robotisering naar een hoger niveau. Twinfield Boekhouden heeft al een vernieuwde koppeling met de Rabobanken ING en ABN AMRO volgen. Ook komen er nieuwe PSD2-koppelingen en is er een nieuwe bankenmodule. Dankzij al die mogelijkheden om met banken te koppelen, worden je bankmutaties automatisch geladen in de boekhouding. Overtikken van af- en bijschrijvingen van een zakelijke rekening is daardoor niet meer nodig. De gegevens van transacties schieten zo de boekhouding in. Handig!

2. Een dashboard om overzicht te houden

Bij Twinfield Boekhouden werkt men aan een nieuw dashboard waarmee je als accountant overzicht houdt. Daarin staan de administraties van alle klanten bij elkaar en kun je in één oogopslag de status van een boekhouding zien. Je ziet welke acties er zijn uitgevoerd, maar je krijgt ook een waarschuwing als er bij een bepaalde boekhouding aandachtspunten zijn of als je openstaande taken hebt. Zo hoef je in de toekomst alleen een administratie te openen als er een uitzondering is waar je mee aan de slag moet. Bijvoorbeeld als de toestemming voor de PSD2-koppeling verloopt of als er een opvallende afwijking wordt geconstateerd in de cijfers van de onderneming.

3. Nieuwe bankenmodule

In onze nieuwe bankenmodule heeft Twinfield onder andere het beheer van bankboekingsinstructies verbeterd. De module geeft daarvoor zelf suggesties. Bijvoorbeeld een voorstel om de stamdata van een klant te verrijken, als er nieuwe gegevens zijn gevonden. Voor bestaande instructies krijg je o.a. te zien hoe vaak deze succesvol waren. Zo kun je als accountant bijsturen en is inzichtelijk hoe de module je kan helpen. Daarmee bepaal je zelf welke ‘business rules’ (regels) je automatisch laat lopen (omdat ze succes hebben) en welke niet.

Misschien denk je: hoe kun je een bankboekingsinstructie gebruiken? Denk bijvoorbeeld aan het ontvangen van de maandelijkse huurfactuur van het bedrijfspand. Stel dat je de kosten wilt verdelen over kostenplaatsen (zeg: 30 % – 20% – 50%), dan kun je een bankboekingsinstructie aanmaken om het bedrag in die verhoudingen alvast voor je uit te splitsen en te boeken op de betreffende kostenplaatsen.

4. Vaste activamodule

Daar waar andere boekhoudprogramma’s werken met slechts één interpretatie van de cijfers, kan de vaste activamodule van Twinfield Boekhouden zowel de fiscale en bedrijfseconomische als de commerciële cijfers aan. Dat is uniek op de markt van online boekhouden. Als je als accountant een fiscale rapportage hebt gemaakt en deze wilt communiceren naar andere stakeholders zoals aandeelhouders of investeerders, moest je voorheen – of bij het gebruik van rapportagesoftware – een aparte rapportage maken. Dat hoeft niet meer. Deze module is vooral heel interessant voor bedrijven die óf aan meerdere groepen stakeholders moeten rapporteren, óf een uitgebreide activa administratie willen voeren. Dan hoef je niet telkens het hele proces van cijfers verzamelen, opnieuw invoeren in een andere rapportage en nadenken over de afschrijvingen door. Het verschil in ‘interpretatie’ speelt bijvoorbeeld bij afschrijvingsboekingen, maar ook bij pensioenvoorzieningen. De vaste activamodule is als een ‘subadministratie’ integraal gekoppeld aan de boekhouding: van aanschaf tot afschrijving.

Stappen naar de toekomst

Zo zet Twinfield telkens stappen naar de toekomst, waarbij ze in de software ontwikkeling focussen op het leveren van toegevoegde waarde. Zo helpen zij jou als klant je productiviteit te verhogen, door een betere samenwerking tussen ondernemer en accountant te faciliteren of door je te helpen aan advieskansen. Daarbij doet robotic accounting ook meer en meer zijn intrede. Dat creëert de mogelijkheid om robots geautomatiseerde taken over te laten nemen, zoals het maken van een boekingsvoorstel. Of het opzetten van triggers, zodat je als accountant niet meer steekproefsgewijs of alles controleert, maar alleen de door het systeem gesignaleerde uitzonderingen.