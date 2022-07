Britse toezichthouder acht controlekwaliteit bij BDO en Mazars nog ondermaats

De Britse toezichthouder FRC ziet verbetering in de kwaliteit van audits bij de grootste accountantskantoren, maar blijft kritisch op het kwaliteitsniveau in het algemeen. Bij BDO en Mazars is de kwaliteit ‘onaanvaardbaar’.

De FRC stelt jaarlijks een toezichtrapport op voor de grootste accountantsorganisaties in het Verenigd Koninkrijk: BDO, Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG, Mazars en PwC. Daruit blijkt dat de auditkwaliteit dit jaar is toegenomen: 75% van de gecontroleerde audits kreeg het stempel ‘goed’ of vereiste beperkte verbetering. Vorig jaar kon 71% de goedkeuring van de FRC wegdragen, het jaar ervoor 67%. ‘Het is duidelijk dat de combinatie van de steeds assertievere toezichtaanpak van de FRC en de investeringen van kantoren in hun systemen, mensen en capaciteiten om de controlekwaliteit te verbeteren een positief effect heeft.’

Slecht rapport voor BDO en Mazars

Bovendien zijn er bij vijf kantoren geen audits gevonden die significante verbeteringen nodig hadden. De FRC noemt wel nog apart KPMG: ‘De individuele controle-inspecties zijn aanzienlijk verbeterd. Dat is veelbelovend, maar nog geen trend. De FRC zal de controles van KPMG nauwlettend blijven volgen.’ De waakhond deelde afgelopen voorjaar twee keer een torenhoge boete uit wegens fouten bij de controles van de jaarcijfers van Rolls-Royce en het veelbesproken bouwconcern Carillion.

Voor Mazars en BDO is het rapport nog altijd slecht: ‘De resultaten blijven daar onaanvaardbaar.’ Bij Mazars hadden vier van de acht beoordeelde audits meer dan slechts beperkte verbeteringen nodig, bij BDO ging het om vijf van de twaalf audits. De toezichthouder blijft die bedrijven dan ook streng volgen, met specifieke toezichtplannen. ‘Groeiambities moeten in de eerste plaats worden getemperd door een focus op kwaliteit.’ FRC-baas John Thompson stelt dat er in de hele markt nog altijd behoefte is aan ‘consistente verbetering op de lange termijn’.