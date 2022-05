KPMG opnieuw beboet in VK, dit keer na fouten bij Rolls-Royce

De Britse accountancytoezichthouder FRC heeft KPMG een boete van 3,3 miljoen pond opgelegd (omgerekend ruim €3,8 miljoen), in verband met tekortkomingen in de jaarrekeningcontrole van Rolls-Royce. Dat meldt persbureau Reuters.

De boete volgt op een hele serie maatregelen die KPMG de afgelopen tijd in het Verenigd Koninkrijk opgelegd heeft gekregen in verband met gebrekkig controlewerk. Zo kreeg het accountantskantoor onlangs ook al een boete van meer dan £14 miljoen (€16,4 miljoen) opgelegd wegens nalatigheid bij de controlewerkzaamheden bij de failliete Britse bouwgigant Carillion en datadienstverlener Regenersis.

Steekpenningen in India

De boete in verband met de controle van de cijfers van vliegtuigmotorenfabrikant Rolls-Royce heeft te maken met controlewerk van meer dan een decennium geleden. Rolls-Royce zou in India betalingen hebben gedaan aan lokale agenten en op die manier de betaling van steekpenningen mogelijk hebben gemaakt. De Financial Reporting Council (FRC) heeft aangegeven dat er aanvankelijk een boete van 4,5 miljoen pond in het verschiet lag voor KPMG, maar dat het bedrag is gematigd. Vanwege de steekpenningen kreeg Rolls-Royce zelf al in 2017 een boete van bijna 500 miljoen pond opgelegd.

De FRC heeft verder laten weten dat Anthony Sykes, de verantwoordelijke auditpartner van KPMG bij de controle van Rolls-Royce, een boete van 112.500 pond opgelegd heeft gekregen. Jon Holt, KPMG’s hoogste baas in het VK geeft aan dat hij tevreden is dat de ‘historische kwestie’ nu is afgerond en betreurt het naar eigen zeggen dat delen van de controle bij Rolls-Royce niet aan de professionele standaarden voldeden.