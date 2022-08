EY sponsorde leerstoelen, maar eiste wel promovendi op

EY sponsorde leerstoelen en promotieplekken aan de Erasmus Universiteit, maar wilde daarvoor in ruil wel dat promovendi een halve werkweek voor het bedrijf zouden gaan werken. FTM bericht dat op grond van documenten die zijn opgevraagd via een Woo-verzoek.

EY financierde twee leerstoelen bij de vakgroep fiscaal recht van de Erasmus Universiteit en stelde twee eigen werknemers ter beschikking om de leerstoelen te bekleden als (onbezolgdigd) bijzonder hoogleraar. Per promovendus betaalt EY € 25.000 plus € 25.000 in ‘natura’. Dat deel bestaat uit loonkosten, want de promovendus komt op de loonlijst van EY en wordt aan de universiteit ter beschikking gesteld. Later zijn de afspraken zo dat de promovendus voor 0,5 fte in dienst komt van de Erasmus Universiteit en voor de andere helft van EY. ‘De natura bestaat eruit dat de promovendus ten minste achttien uur van die halve week bij EY werkt op het vakgebied waarop hij gaat promoveren.’ De begeleidend hoogleraar van een promovendus dan tevens diens leidinggevende zijn bij EY.

Incestueus

Promoveren onder begeleiding van een promotor die tevens een van je leidinggevenden is bij het belastingadvieskantoor waar je werkzaam bent, is onwenselijk, vindt hoogleraar fiscaal recht Jan van de Streek. ‘Bij deze constructie hadden alle alarmbellen moeten afgaan. De onafhankelijkheid van het wetenschappelijk onderzoek is zo niet gewaarborgd. En dat een belastingadvieskantoor zijn sponsorverplichting aan een universiteit zou nakomen door een promovendus belastingadvies te laten geven, is de wereld op zijn kop. Ze lijken niet te beseffen dat belastingadvies geen wetenschap is.’ Een ander noemt de samenwerking ‘wel een beetje incestueus’.

Het gebrek aan openheid over de sponsoring van leerstoelen was al eerder in het nieuws. Zo bleek dat ook de Belastingdienst geld steekt in hoogleraren. Voormalig premie Balkenende was partner bij EY, dat van de universiteit geld kreeg voor de uren dat hij als hoogleraar actief was.

Het volledige artikel is nog tot dinsdagmiddag te lezen op www.ftm.nl