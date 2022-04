Universiteit betaalde EY voor inzetten Balkenende

De Erasmus Universiteit in Rotterdam heeft EY betaald om voormalig premier Jan Peter Balkenende in te mogen zetten als hoogleraar, meldt het programma Nieuwsuur.

Balkenende was van 2011 tot 2016 partner bij EY, dat naar nu blijkt betaald kreeg voor de uren die ze Balkenende niet konden inzetten vanwege zijn (onbezoldigde) hoogleraarschap. De universiteit betaalde in 2011 en 2012 een onkostenvergoeding van € 8.000 per jaar. Kenners noemen het betalen van onderwijsgeld aan een bedrijf uitzonderlijk en ongewenst. EY geeft aan dat het geen rechtstreekse onkostenvergoeding betreft, maar een afdracht van de vergoeding die de voormalig premier van de universiteit ontving.

Aard vergoeding niet duidelijk

Volgens Nieuwsuur is de Erasmus Universiteit niet duidelijk over de vergoeding, die dus inkomstenderving voor EY moest dekken, ook al was Balkenende al hoogleraar voordat bij aan de slag ging bij EY. Deskundigen wijzen erop dat onkosten doorgaans bestaan uit reiskosten of een maaltijdvergoeding, maar niet uit inkomstenderving voor een andere werkgever. Bovendien zou zo’n betaling de wetenschappelijke integriteit van Balkenende in gevaar hebben gebracht.

Geen overeenkomst

EY had als doel minstens tien medewerkers als hoogleraar aan het werk te hebben omdat dat de waarde van een medewerker vergroot. Balkenende had zelf een vrijstelling van onderzoeksverplichtingen als hoogleraar, al ontkent de universiteit (EUR) dat dat een uitzondering is. EY laat weten dat alle partners hun vergoedingen aan het kantoor moeten afdragen en dat zij niet betrokken zijn bij de vergoedingsafspraken van Balkenende en de universiteit. ‘Jan Peter heeft desgevraagd van EY toestemming gekregen voor een aanstelling van een dag in de week. De EUR geeft hem voor die aanstelling een vergoeding. Wij zijn niet betrokken bij de regels die de EUR daarvoor hanteert of de afspraken die daarover zijn gemaakt tussen Jan Peter en de EUR.’ EY had dan ook geen overeenkomst met de universiteit. ‘Het enige wat wij eisen, is dat alle vergoedingen die partners krijgen voor werk buiten EY worden afgedragen. Vanwege administratieve redenen is destijds gekozen voor een rechtstreekse afdracht van de vergoeding door Erasmus Universiteit aan EY.’