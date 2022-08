Spanning op de arbeidsmarkt loopt verder op

Met een verdere toename van het aantal openstaande vacatures en opnieuw een daling van het aantal werklozen, is de spanning op de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal van 2022 verder opgelopen. Dat blijkt uit de nieuwste arbeidsmarktcijfers van het CBS.

Er kwamen 16 duizend openstaande vacatures bij, het gemiddeld aantal werklozen daalde met 11 duizend. Verder nam het aantal banen opnieuw toe, en wel met 94 duizend. Hiermee komen de aantallen vacatures en banen uit op nieuwe recordcijfers, terwijl het aantal werklozen de laagste stand bereikt in de reeks met kwartaalcijfers vanaf 2003. Stonden er in het eerste kwartaal nog 133 vacatures tegenover elke 100 werklozen, nu is dat opgelopen tot 143 per 100.

De krapte op de arbeidsmarkt leidt ertoe dat steeds meer bedrijven te maken hebben met een personeelstekort. Aan het begin van het derde kwartaal van 2022 gaf 38 procent van de bedrijven aan dat een tekort aan arbeidskrachten de belangrijkste belemmering voor de productie of activiteiten vormde. Begin vorig jaar was dat nog 10 procent.

Recordaantal vacatures

Eind juni stonden er 467 duizend vacatures open, 16 duizend meer dan aan het einde van het eerste kwartaal. Dit is het achtste kwartaal op rij dat het aantal vacatures toeneemt. In twee jaar tijd is het aantal openstaande vacatures meer dan verdubbeld.

Net als in voorgaande kwartalen stonden de meeste vacatures open in de handel (100 duizend), de zakelijke dienstverlening (75 duizend) en de zorg (65 duizend). Gezamenlijk zijn deze drie bedrijfstakken goed voor de helft van alle openstaande vacatures.

Vacatures meest toegenomen in de handel

Het aantal vacatures nam in het tweede kwartaal toe in bijna alle bedrijfstakken. In de handel kwamen er de meeste bij (+10 duizend), waardoor deze bedrijfstak nu 100 duizend openstaande vacatures telt. In de horeca liep het aantal terug met 5 duizend, nadat het aantal vacatures in deze bedrijfstak eind maart een recordstand van 45 duizend had bereikt.

Bron: CBS