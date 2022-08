Verenigingen en stichtingen even niet welkom bij ING

Nieuwe verenigingen en stichtingen kunnen tijdelijk geen bankrekening meer aanvragen bij ING. De bank heeft geen capaciteit om een deugdelijk klantonderzoek te doen.

ING doet op grond van de Wft en de Wwft bij alle klanten regelmatig onderzoek om financieel-economische criminaliteit tegen te gaan. ‘De inspanningen om klanten te onderzoeken en transacties te monitoren zijn de laatste jaren steeds intensiever geworden. Dit komt deels door wet- en regelgeving, maar ook omdat criminelen steeds inventiever worden als het gaat om financieel-economische criminaliteit. ING zet daarom meer medewerkers en middelen in voor zorgvuldig klantonderzoek dan voorheen. Dit leidt voor de bank tot hogere kosten’, laat ING weten.

Stichtingen en verenigingen gaan daarom vanaf 1 september geen 3 euro, maar 7,50 euro per maand betalen. ‘Dit is in lijn met het tarief van andere complexe rechtsvormen, zoals BV’s en kerkgenootschappen.’ Nieuwe verenigingen en stichtingen zijn helemaal niet meer welkom; de bank denkt de zaken in het eerste kwartaal van 2023 weer op orde te hebben.

Verenigingen en stichtingen vergen extra werk

ING rekent sinds 1 april al een deel van de kosten voor klantonderzoek door aan zakelijke klanten. ‘De hoogte van dit tarief is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de rechtsvorm van een klant. Deze bepaalt voor een belangrijk deel de complexiteit en dus de mate van klantonderzoek. In de praktijk blijkt dat zorgvuldig onderzoek naar verenigingen en stichtingen gemiddeld genomen extra inspanningen vraagt van KYC-specialisten, bijvoorbeeld door onduidelijkheid over de activiteiten, bestuurswisselingen en het vaststellen van de uiteindelijke belanghebbenden.’ Daarom moet deze groep al binnen een half jaar ruim de helft meer gaan betalen.

ING is tegenwoordig scherp op witwascontroles. In 2018 kreeg het concern een boete van € 775 miljoen aan wegens ‘ernstige nalatigheid’ op dat vlak. Onlangs maakte de overheid nog bekend dat zeer welgestelden nog wel eens een eigen goededoelenstichting opzetten waarmee via giften belasting wordt ontweken.