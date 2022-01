Zakelijke klant gaat meebetalen aan witwascontroles ING

ING gaat de kosten van witwascontroles deels doorberekenen aan zakelijke klanten. Vanaf april gaan die, afhankelijk van de rechtsvorm, maandelijks minimaal € 7,50 extra betalen.

De bank verhoogt de tarieven voor bv’s, cv’s, coöperaties kerkgenootschappen en buitenlandse rechtsvormen met dat bedrag, maar voor nv’s bedraagt de maandelijkse opslag € 20. Verenigingen en stichtingen gaan € 3 bijdragen aan de witwascontroles. Voor eenmanszaken, VOF’s en maatschappen gaat geen opslag gelden.

Per 1 april wijzigt ING ook de tarieven van de losse zakelijke rekening en de losse zakelijke betaalpas. Klanten gaan € 5,90 per maand betalen voor een losse rekening, G-rekening en derdengeldenrekening. Dat is nu € 4,90. Het maandelijks tarief voor de losse betaalpas gaat van € 1,25 naar € 1,50. ‘Door deze tariefswijzigingen betalen klanten met een zakelijke rekening, zakelijke betaalpas en Mijn ING Zakelijk zonder pakket € 11,15 per maand. Een Ondernemerspakket met hierin één zakelijke rekening, één zakelijke betaalpas en Mijn ING Zakelijk kost minder: € 9,90 per maand. ING gaat klanten die nu al gebruik maken van één losse rekening, één pas en Mijn ING Zakelijk automatisch overzetten naar het Ondernemerspakket. Op deze manier gaan ze niet meer betalen.’ De bank verklaart de prijsstijging door te wijzen op de steeds intensievere inspanningen om klanten te onderzoeken en transacties te monitoren. Dat komt door wet- en regelgeving, zo wijst de bank naar de overheid, maar ook omdat criminelen steeds inventiever worden.

ABN Amro ging voor met kostenverhoging

ING had jarenlang de witwascontrole niet op orde. In 2018 liep het concern tegen een boete van € 775 miljoen aan wegens ‘ernstige nalatigheid’: ING-rekeningen konden meerdere jaren ongehinderd worden gebruikt om geld wit te wassen. Ook ABN Amro heeft de tarieven voor zakelijke rekeningen verhoogd in verband met de hogere antiwitwaskosten. Die bank kreeg vorig jaar van het OM een boete van € 480 miljoen wegens tekortschietende controles. Bij ABN Amro gaan met name coffeeshops meer betalen. De tariefverhoging is niet misselijk: de maandelijkse kosten voor de cira 250 coffeschophouders zijn van € 10 naar € 110 gegaan.