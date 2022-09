Ex-terrorist nu boekhouder Samir A veroordeeld voor terrorismefinanciering

Het bekende lid van de Hofstadgroep, Samir A, richtte na zijn vrijlating een administratiekantoor op. Deze week werd hij veroordeeld tot 2,5 jaar cel wegens terrorismefinanciering. Als boekhouder liet hij een klant ook frauderen met zijn btw-aangifte.

In 2021 berichtte Accountancy Vanmorgen dat de veroordeelde terrorist Samir A na het uitzitten van een gevangenisstraf in 2018 een administratiekantoor was begonnen. Met SAM Admin & Consultancy richtte hij zich vooral op startende ondernemers. De professioneel ogende website (‘Het gaat er niet om wat we doen, maar hoe we het doen!’) leek met copy/paste deels ontleend aan de website van www.topverhuizers.nl, dat ook als klant stond vermeld. (Het telefoonnummer op de website was niet in gebruik). Onduidelijk was of SAM Admin & Consultancy een echt bedrijf was of louter als dekmantel diende voor andere (illegale) activiteiten.

Verdenking

Die onduidelijkheid werd gevoed door het feit dat Samir A sinds 2020 in voorarrest zat op verdenking van terrorismefinanciering. Hij zou geld hebben ingezameld om gevangen IS-vrouwen uit kampen in Syrië naar Nederland te helpen vluchten. Het Openbaar Ministerie verdacht Samir A er ook van de strijders van ISIS te hebben gesteund en klaagde het ex-Hofstadgroeplid aan voor deelname aan een terroristische organisatie. Deze week stond hij voor de Rotterdamse rechtbank.

Lagere straf

De rechters achtten bewezen dat A ruim 100.000 dollar inzamelde en met behulp van een ondergrondse bankier naar Syrië stuurde. Het geld ging overwegend naar Nederlandse vrouwen. Zeven van hen zijn teruggekeerd naar Nederland. Van hen zijn vier veroordeeld voor terroristische feiten, de andere drie worden daarvoor nog vervolgd. Deelname aan een terroristische organisatie vond de rechtbank onvoldoende bewezen. De advocaat van A had om vrijspraak gevraagd: Samir A zou uit ‘noodweer’ hebben gehandeld en louter humanitaire beweegredenen hebben gehad. De rechtbank ging hier niet in mee maar legde wel een flink lagere straf op dan geëist: 30 maanden en niet 6 jaar, zoals het OM had gewild. Omdat de 36-jarige A al ruim een jaar in voorarrest heeft gezeten, moet hij nog zeven maanden de gevangenis in.

Spookfacturen

De vraag of SAM Admin & Consultancy een echt administratiekantoor was of slechts een dekmantel werd tijdens de rechtszaak beantwoord. De rechters achtten bewezen dat Samir A een klant had geholpen bij het doen van een valse btw-aangifte. Op 14 april 2020 had hij over de telefoon een gesprek met een klant over de af te dragen BTW. De klant zei dat hij spookfacturen wilde opnemen in zijn administratie om de BTW-afdracht te verlagen. Samir A antwoordde dat het hem allemaal niet uitmaakte, als hij de facturen maar op tijd kreeg om aangifte te kunnen doen. Justitie trof in het onderzoek inderdaad valse facturen aan van een niet-bestaande bedrijf.

Valsheid in geschrifte

De rechtbank achtte niet bewezen dat Samir A de facturen samen met de klant had opgesteld, maar oordeelde dat hij – als boekhoude – de facturen had moeten controleren. Dan had hij kunnen vaststellen dat ze niet deugden. ‘Door het niet of onvoldoende controleren van de factuur heeft de verdachte het risico genomen dat de klant inderdaad valse facturen zou gebruiken. Hij moest daarmee rekening houden omdat de klant dit op 14 april had gezegd en de verdachte hem daar niet van heeft weerhouden. Door die factuur vervolgens in de administratie op te nemen heeft hij bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat hij door het opnemen van een valse factuur de administratie valselijk zou opmaken. Door de door de klant aangeleverde valse factuur in de administratie op te nemen en vanuit die administratie aangifte omzetbelasting te doen, zonder de factuur (voldoende) te controleren heeft de verdachte ook de aanmerkelijke kans aanvaard dat hij een onjuiste aangifte deed en dat als gevolg daarvan een te laag bedrag aan af te dragen omzetbelasting werd geheven.’

Lees hier de uitspraak.

Foto: beeld uit een promotiefilmpje op de facebookpagina van SAM Admin & Consultancy.