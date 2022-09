Caseware neemt Duits softwarebedrijf Audicon over

Caseware heeft Audicon GmbH overgenomen, een Duitse leverancier van softwareoplossingen en diensten met betrekking tot audit, risico en compliance. Audicon bestaat al 25 jaar, telt 140 medewerkers en heeft vestigingen in Düsseldorf, Stuttgart en het Roemeense Cluj.

“Onze overname van Audicon zet onze reis voort om Caseware te vestigen als leider op het gebied van accountancysoftware en wereldwijde voorkeurspartner”, aldus Caseware CEO David Osborne. “We zijn voortdurend op zoek naar versterking van onze oplossingen die aan onze klanten worden aangeboden en met de toevoeging van Audicon kan Caseware meer mogelijkheden bieden binnen de Duitstalige markt en een grotere aanwezigheid verwerven in Europa en andere internationale markten. De combinatie van Audicon’s diepgaande methodische en technische expertise met Caseware’s erfenis van vertrouwen en bewezen track record van innovatie is een win-win voor alle belanghebbenden.”

Meer dan 90 van de best verkopende Duitse bedrijven vertrouwen op de oplossingen van Audicon. Op het gebied van gemeentelijke controles ondersteunt Audicon al meer dan 12 jaar accountants bij de controle van jaarrekeningen. Meer dan 45.000 gebruikers, douane- en belastingcontroleurs maken hierbij gebruik van de oplossingen van Audicon.

“We zijn verheugd om formeel lid te worden van de Caseware-familie na meer dan twee decennia een vertrouwde partner te zijn geweest”, zegt Audicon Managing Director Jörg Fuhrmann. “Onze gedeelde waarden van innovatie, klanttevredenheid en samenwerking maken dit een ideaal partnerschap. Samen zullen we het volgende hoofdstuk in de transformatie van accounting en audit software schrijven.”

Audicon Managing Director Michael Schleupen voegt toe: “Al meer dan 30 jaar laat Caseware zien dat het hebben van het juiste platform, de juiste tools en ondersteuning, ondersteund door sterke partners en innovatie het raamwerk voor succes is. We kijken ernaar uit om als onderdeel van Caseware nauwer samen te werken aan nieuwe cloudgebaseerde oplossingen, waaronder analytics en andere toepassingen.”

“Onze klanten vertrouwen op ons advies, onze efficiënte oplossingen en onze innovatieve software”, zegt Audicon Managing Director Axel Zimmerman. “Caseware is de perfecte partner om ons bedrijf naar een hoger niveau te tillen, waardoor we verder kunnen innoveren en de best mogelijke producten en optimale diensten kunnen ontwikkelen die onze klanten nodig hebben.”

Audicon is Caseware’s vierde acquisitie in Europa en volgt na eerdere acquisities zoals Auditware (Verenigd Koninkrijk), FSR – Danske Revisorer (Denemarken) en Caseware Nederland B.V. (Nederland).