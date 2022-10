Helft CEO’s verwacht ‘korte en milde’ recessie

87 procent van de bestuurders van ’s werelds grootste bedrijven verwacht dat de wereldeconomie binnen nu en een jaar in een recessie valt. 58 procent van deze CEO’s, de helft van alle ondervraagde topbestuurders, verwacht dat deze recessie ‘kort en mild’ van aard zal zijn.

Dat blijkt uit de 2022 editie van het jaarlijkse ‘CEO Outlook’-rapport van KPMG. KPMG vroeg voor zijn onderzoek meer dan 1.300 CEO’s wereldwijd naar hun inzichten en voorspellingen op het gebied van wereldwijd economisch herstel na de coronapandemie en andere geopolitieke ontwikkelingen als de oorlog in Oekraïne. De resultaten schetsen een optimistisch beeld: 71 procent van de respondenten had vertrouwen in de wereldwijde economie – het hoogste percentage in vijf jaar. 85 procent van de CEO’s verwacht dan ook dat de eigen organisatie groeit in 2022.

Realistisch

Tegelijk zijn de CEO’s realistisch, zegt Edwin Herrie, Head of Advisory bij KPMG. ‘Het herstel na de pandemie duurt langer dan ze eerder dachten. Economische factoren als stijgende rentes, inflatie en de verwachte recessie spelen daar een rol in. Toch verwacht meer dan 70 procent van de respondenten dat de economie groeit de komende drie jaar. Afgelopen februari was dat nog 60 procent. Dat schept vertrouwen.’

Personeelswerving

Het tot een halt roepen van de personeelswerving en inkrimping van het personeelsbestand wordt overwogen door CEO’s. Door de aanhoudende economische onrust zijn er tekenen dat de Great Resignation aan het bekoelen is: 39 procent van de CEO’s heeft al een personeelsstop doorgevoerd en 46 procent overweegt het personeelsbestand de komende zes maanden in te krimpen. De vooruitzichten voor de komende drie jaar zijn echter optimistischer: slechts 9 procent verwacht een verdere inkrimping van het personeelsbestand.

Gepaste maatregelen

In het licht van de verwachte recessie zegt 14 procent van de bestuurders dat economische ontwikkelingen ze de meeste kopzorgen geven. In februari 2022 was dit nog maar 9 procent.

De bestuurders nemen gepaste maatregelen. ‘Zo’n driekwart van de bedrijven neemt proactief het beleid onder de loep om zich tegen de recessie te kunnen wapenen. Bijna de helft, 46 procent, overweegt te downsizen om de kosten te drukken. Ook zegt ongeveer de helft van de CEO’s dat geplande initiatieven op het gebied van duurzaam ondernemen even gepauzeerd of hervormd moeten worden, als de financiële situatie daarom vraagt’, aldus Edwin Herrie. ‘Die overwegingen zijn niet gek ten tijde van economische turbulentie. Maar ik denk dat het een hoopvol signaal is dat CEO’s op middellange termijn zo veel vertrouwen hebben in de weerbaarheid van hun bedrijven.’

Bron: KPMG