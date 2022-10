Qconcepts opent kantoor in Malaga, medewerkers kunnen op workation

Qconcepts opent begin 2023 een kantoor in Malaga en zoekt ondernemende accountants die willen helpen om dit kantoor op te starten, meldt het accountantskantoor op de eigen site.

Workation

Cor Pijnenburg, mede-oprichter en partner Qconcepts, vertelt: “In de afgelopen jaren is gebleken dat veel werk prima op afstand uit te voeren is. Ook nu het niet meer verplicht is, werken veel collega’s niet meer iedere dag op kantoor. We merkten dat meerdere collega’s de wens hadden om het thuiswerken op een andere manier invulling te gaan geven. Om hen daarin te faciliteren, openen we een kantoor in Malaga. Daar kunnen Q’ers op workation. En daarmee tillen we flexibel werken naar een volgend niveau.”

Auditors gezocht

Om een nieuw kantoor te openen zijn kartrekkers nodig, vertelt Pijnenburg: “Dit project is geïnitieerd door onze mensen, waardoor het draagvlak goed is. Meerdere collega’s hebben zich bezig gehouden met het onderzoekswerk en andere collega’s hebben zich aangemeld om tijdens de opstart langere tijd op kantoor in Malaga te gaan werken. We zoeken daarnaast nog drie auditors die met onze mensen gaan samenwerken. Ondernemende accountants met wat jaren ervaring in het vak, die wel houden van een uitdaging.”

Meer informatie over het nieuwe project van Qconcepts is te vinden op de site van het kantoor.