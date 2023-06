Gemeentelijk adviseur is ziek: niemand kan vragen Qconcepts beantwoorden

In het accountantsrapport over 2022 waarschuwt Qconcepts de gemeente Den Helder ervoor kwetsbaar te zijn door een gebrek aan specialisten. De accountant kreeg daar zelf mee te maken. Toen de financieel adviseur van Den Helder ziek werd, was er niemand die vragen kon beantwoorden.

Op het stadhuis van Den Helder (55.000 inwoners) zitten te veel ‘eenpitters’, specialisten met veel kennis van een bepaald onderwerp. Als deze mensen wegvallen ontstaan er problemen. Qconcepts zegt dit in het accountantsrapport over 2022. Er is sprake van ‘zeer beperkte vervanging om de complexe dossiers en processen direct over te nemen’. Dat is volgens de accountant ‘een belangrijke bedreiging voor de continuïteit en toereikendheid van het niveau van de interne beheersing’.

Ziek thuis

Qconcepts kreeg hier zelf mee te maken. De financieel adviseur die informatie moest verstrekken over de verbonden partijen (Willemsoord BV, Den Helder Airport, Zeestad en Port of Den Helder) zat ziek thuis. ‘Bij (langdurige) afwezigheid van de financieel adviseur bleek er binnen de organisatie geen andere medewerker aanwezig te zijn met voldoende kennis van de kapitaalbelangen om onze vragen te beantwoorden,’ aldus de accountant. De gemeente loste het probleem tijdelijk op, door de zieke financieel adviseur te vragen tijdens zijn herstelperiode de vragen van de accountant te beantwoorden.

Verbetertraject

Burgemeester en wethouders zeggen in een reactie op deze constatering van de accountant dat het probleem van de eenpitters op meerdere plekken in de gemeentelijke organisatie speelt. ‘Team Financiën is echter al een verbetertraject gestart, onder andere vanwege dit probleem’, aldus het college. Qconcepts erkent dit ook. De accountant heeft gemerkt dat ‘het management en het college zich zeer bewust zijn van deze kwetsbaarheid. Op dit moment worden zichtbaar maatregelen genomen om het kennisniveau en continuïteit van de organisatie op middellange termijn te waarborgen.’

Of dit probleem ook in andere gemeenten speelt is onbekend. Feit is dat het in Den Helder, gezien zijn afgelegen ligging, sowieso moeilijker is om vacatures te vervullen.

Bron: Noord-Hollands Dagblad