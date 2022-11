Oud-bestuurders trustkantoor voor rechter om rol in Angolese verduisteringszaak

Twee oud-bestuurders van het Nederlandse trustkantoor TCA moeten zich binnenkort bij de rechter verantwoorden voor hun rol bij een verduisteringszaak rond Afrika’s rijkste vrouw Isabel dos Santos. TCA zou in 2017 vervalste documenten hebben getekend waarmee ruim € 50 miljoen terechtkwam bij de dochter van de voormalige president van Angola.

Dat schrijft NRC, dat zich baseert op een dagvaarding van het gerechtshof in Amsterdam. Die is overigens ook op de deurmat beland van Isabel dos Santos zelf, haar kinderen, haar Angolese adviseurs en een bekende Portugese advocaat. Tegen de miljardair lopen ook strafrechtelijke onderzoeken in Angola en Portugal.

‘Facilitators blijven vaak buiten schot’

Het gaat om Robert van der Velden en Robert van Lier. De eerste zegt geen directe betrokkenheid te hebben gehad bij de omstreden besluiten, de tweede wil niet reageren. De zaak is aangespannen door advocaat Camilo Schutte, die is aangesteld als bestuurder van Esperaza Holding, een van de Nederlandse vennootschappen die bij de verduistering betrokken zou zijn. Het Nederlands Arbitrage Instituut oordeelde vorig jaar dat Dos Santos de aandelen in Esperaza met ‘kleptocratische transacties’ had verkregen. Schutte probeert nu het gestolen geld terug te krijgen. Volgens hem zijn de advocaten en trustbestuurders van Dos Santos ‘méér dan figuranten’. ‘Facilitators blijven vaak buiten schot van het OM, maar wij vinden dat die facilitators moeten betalen als Dos Santos het gestolen geld niet terugbetaalt.’

Bron: NRC