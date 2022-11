Twee Hagenaars aangehouden wegens witwassen

Een 36-jarige man en een 43-jarige vrouw zijn afgelopen week door de Fiod aangehouden op verdenking van witwassen. De vrouw is vrijdag voorgeleid en zit nog twee weken vast, de man is na verhoor naar huis gestuurd.

De opsporingsdienst heeft de woningen van de twee en twee bedrijfspanden in Den Haag doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie, bankrekeningen, twee auto’s, € 35.000 contant geld, telefoons, gegevensdragers en designgoederen. Het strafrechtelijk onderzoek startte na meldingen van verschillende banken van ongebruikelijke en verdachte geldstromen op de bankrekeningen van de verdachte man. ‘Daaruit bleek een patroon van zeer omvangrijke (internationale) betalingen van en naar partijen die niet te herleiden waren tot de bedrijfsactiviteiten van zijn onderneming. Er werd vermoedelijk geld besteed aan de huur van exclusieve auto’s, een privéschool, bitcoins, luxe goederen en de aankoop van een villa in het buitenland. Deze uitgaven strookten niet met het bescheiden inkomen dat van de verdachte bekend was bij de Belastingdienst.’

Man als katvanger aangestuurd

Het onderzoeksteam vermoedt dat de onderneming enkel en alleen is opgericht voor het doorsluizen van criminele geldstromen. De man is enig aandeelhouder en bestuurder van de onderneming en wordt waarschijnlijk gebruikt als katvanger. Hij heeft diverse bedrijven en bankrekeningen op zijn naam laten zetten. ‘Uit nadere analyse van de bankrekeningen blijkt dat ze niet uitsluitend werden gebruikt door de man. Vermoedelijk wordt hij aangestuurd door de 43-jarige medeverdachte.’