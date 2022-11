Davidson: ‘EY heeft géén draai gemaakt’

Jeroen Davidson, topman van EY, weerspreekt dat EY Nederland een draai heeft gemaakt ten aanzien van de splitsing van het bedrijf. ‘We zijn er niet significant anders over gaan denken, dat is een misverstand.’

Davidson deed zijn uitspraak woensdag op BNR-radio waarin hij werd ondervraagd over de geplande splitsing van EY. ‘Er is best wel wat verwarring over wij gaan doen en wat een splitsing betekent,’ aldus Davidson. ‘We gaan twee multidisciplinaire firma’s neerzetten. Eén met de focus op accountancy en het bijbehorende advies, de ander met consultants met strategisch advies en belastingadviseurs.’

Kritiek

In het recente verleden was de top van EY Nederland fel gekant tegen een mogelijk gedwongen splitsing van grote accountants- en advieskantoren in een audittak en een adviestak. Nu is EY de eerste firma die deze stap, vrijwillig, zet. Hoogleraar Marcel Pheijffer schreef in september in zijn column op De Accountant daarom dat de voorgenomen splitsing niet alleen de geloofwaardigheid van EY maar van het hele accountantsberoep aantast. Pheiffer: ‘De pirouette van EY Nederland is even verbijsterend als onbeschaamd. De gespleten tong doet niet alleen afbreuk aan de geloofwaardigheid van accountants, maar ook aan het veranderingsproces binnen de sector. Het doet immers de vraag rijzen: Wat is het woord van de accountant waard? En hoe zit het eigenlijk met diens handtekening onder de jaarrekening?’

‘Misverstand’

Jeroen Davidson vindt dat Pheiffer en andere critici een verkeerde voorstelling van zaken geven. ‘Wat wij gaan doen is iets anders dan het creëren van een audit only firma,’ zei hij op BNR. EY gelooft niet in audit only. ‘We creëren een tak die voor 60 tot 70 procent uit audits zal bestaan, maar waar de rest zal bestaan uit adviesdiensten. Voor een goede controle heb je niet alleen accountants nodig maar ook specialisten, onder wie actuarissen en ESG-experts.’

Audit moet relevant blijven

De reden voor de splitsing is volgens Davidson dat de adviestak veel harder groeit dan de audittak. ‘Audit is nu nog 40 procent van onze omzet, maar met het huidige verschil in groeitempo zal audit in de toekomst te klein worden. Maar we hebben altijd gezegd: een gedwongen splitsing waarbij je een audit only tak opzet, daar geloven we niet in. Het moet altijd multidisciplinair zijn. En dat is ook wat we nu doen. We maken er een multidisciplinaire audittak van.’ En ook: ‘Ik denk dat het heel belangrijk is dat audit een significant deel van de organisatie is. De maatschappij moet niet zeggen dat je audits er maar een beetje bij doet.’

Eigenbelang

Andere kritiek is dat de partners van EY bij de splitsing en gedeeltelijke beursgang van de adviestak veel geld kan verdienen. Davidson vindt dat hierover te veel wordt gespeculeerd. ‘Zo’n splitsing kost aanvankelijk veel geld. We moeten twee hele gezonde firma’s neerzetten. En ja, dan zal er ook iets overblijven voor de partners. Maar we zullen moeten afwachten hoeveel dat is. De speculaties in de pers zeggen mij niet zoveel.’ Davidson denkt dat partners bij de stemming om al dan niet te spitsen aan hun eigen portemonnee zullen denken. Maar hij hoopt dat zij vooral het belang van het bedrijf voorop stellen. ‘Ik verwacht een emotionele stemming. We bestaan volgend jaar 140 jaar in Nederland. Zo’n besluit is emotioneel.’