SRA wil met campagne professional voor vak behouden

Op 10 november start SRA met de arbeidsmarktcampagne ‘De winst van werkgeluk’. Inzet is om accountants en fiscalisten voor het vak te behouden en te enthousiasmeren voor een SRA-kantoor.

De SRA noemt de krapte op de arbeidsmarkt het grootste hoofdbreken van de branche. Terwijl het moeilijk is nieuw talent te binden, zien kantoren ervaren accountants en fiscalisten vertrekken. Niet naar de concullega maar uit het vak. Die trend wil SRA proberen te stoppen. ‘Het is toch ontzettend zonde als professionals nu het beroep verlaten of geen werkplezier ervaren, omdat bijvoorbeeld de werk- en privébalans niet klopt, er te weinig intellectuele uitdaging is of te weinig autonomie’, aldus SRA-voorzitter Diana Clement.

Met de arbeidsmarktcampagne ‘De winst van werkgeluk’ wil SRA laten zien hoe leuk en uitdagend het is bij een SRA-kantoor voor mkb-ondernemingen te werken. De arbeidsmarktcampagne is een extra bouwsteen om de kantoren te ondersteunen bij hun inzet nieuwe, goede medewerkers aan zich te binden. SRA doet daar al veel aan. Voor de studenten en starters heeft SRA bijvoorbeeld de samenwerking met hogescholen en de onlinecampagne jouwwereldbaandichtbij.nl. Ook is er het SRA-Stagebureau. Verder adviseert SRA kantoren op maat over onder meer cultuur, gedrag, werkdruk, salarisgebouw en loopbaanmodel. Ingrediënten voor een succesvol kantoor.

De arbeidsmarktcampagne ‘De winst van werkgeluk’ begint donderdag 10 november en heeft een eigen pagina, dewinstvanwerkgeluk.nl. De campagne zal via sra.nl, online advertenties op social media en op de sites van Het Financieele Dagblad, BNR en de vakpers, zoals Accountancy Vanmorgen, onder de aandacht worden gebracht.

