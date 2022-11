Ondernemer schuldig aan belasting- en faillissementsfraude: 20 maanden cel

Een 55-jarige ondernemer uit de Gelderse gemeente Montferland is door de rechtbank in Zutphen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. De man maakte zich zowel privé als in zijn functie als bestuurder van rechtspersonen schuldig aan faillissementsfraude, oordeelt de rechtbank.

Belasting- en faillissementsfraude

De rechtbank ziet flink wat strafbare feiten die konden worden bewezen. Na een faillissement onttrok de man tussen januari 2014 en augustus 2017 onder andere goederen aan de boedel. Hij sluisde grote geldbedragen weg door middel van oplichting en valsheid in geschrifte. Daarnaast maakte hij valse facturen op om daarmee ten onrechte omzetbelasting bij de Belastingdienst terug te vragen. Ook bemoeilijkte de man de afwikkeling van de faillissementen door de administratie niet of onvoldoende bij te houden. Hierdoor konden de curatoren die de faillissementen afwikkelden moeilijk hun werk doen.

Celstraf

De rechtbank Gelderland legt een iets lagere straf op dan door de officier van justitie was geëist. Dit komt doordat de man de fraude al een aantal jaren terug pleegde en het lang duurde voordat de zaak op zitting kwam. De rechtbank vindt een gevangenisstraf van 20 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, passend. Aan het voorwaardelijke deel van de straf wordt een proeftijd van 2 jaar verbonden.