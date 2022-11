Gekorte klokkenluider start zoveelste rechtszaak tegen EY

Voormalig EY-partner Wouter van Gelderen treft zijn ex-werkgever deze week in de Haagse rechtbank – en niet voor de eerste keer. Hij werd gekort op zijn salaris toen hij een lek in de organisatie ontdekte.

Van Gelderen, eerder partner bij Deloitte, heeft om de kwestie al vaker rechtszaken gevoerd, maar die verloor hij. De zaak draait om een project over geautomatiseerde facturenverwerking waar hij aan werkte. Van Gelderen ontdekte dat een collega een van zijn presentaties – inclusief prijzen – had gedeeld met Accenture en meldde dat bij een leidinggevende. Het resultaat: hij kreeg een korting op zijn salaris en de lekkende collega bleef aan boord.

Rechter acht zich steeds niet bevoegd

Dat leek Van Gelderen de omgekeerde wereld, maar arbitrage – de verplichte route voor geschillen – ziet hij niet zitten. Dat is niet alleen duur (€ 150.000), maar ook besloten en het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) telt een advocaat van Loyens & Loeff, het advocatenkantoor van EY. Hij wil dus een oordeel van de rechter, maar die wilde tot nu toe zijn vingers niet branden aan de zaak. Procedures over het niet vrijgeven van dossiers, de vraag of Van Gelderen nu werknemer was of niet en de bekendheid van het arbitragebeding bij aanvang van het dienstverband werden allemaal beantwoord met de mededeling: het NAI moet zich hierover buigen.

De voormalig partner voelt zich ‘uitgerookt’. Een schikking van € 1,1 miljoen heeft hij afgewezen en hij mag nergens werken waar EY de accountant is. ‘Ik mag niet eens hamburgers flippen bij McDonald’s.’

Bron: FD