Iedere werknemer krijgt minimaal 85 euro netto meer per maand in 2023

Vanaf januari 2023 gaat iedere werknemer er minimaal €85,- netto per maand op vooruit. Dit heeft ermee te maken dat het kabinet miljarden euro’s gaat steken in lastenverlichting om de pijn van de hoge prijzen voor een deel te verzachten. Het bedrag van €85,- netto is berekend op basis van de nieuwe belastingcijfers voor 2023. Hierin is een mogelijke loonsverhoging niet meegenomen en het is ook zonder aanpassing van pensioenpremies.

Werknemers met minimumloon: netto verhoging van €250

Er zijn ook werknemers die meer dan die €85 netto per maand omhoog gaan. Zo gaat bijvoorbeeld een afwasser of verkoopmedewerker met het minimumloon er zo’n €250 netto per maand op vooruit. Wat je overal hebt kunnen lezen, is dat het bruto minimumloon in 2023 met 10,15% omhoog gaat. Als je kijkt naar de netto bedragen voor deze minimumloners, gaat het loon er zelfs wel 15% op vooruit.

Alle andere werknemers die meer verdienen dan het minimumloon kunnen ook rekenen op een verhoging, echter niet het percentage van de minimumloners. Zo kunnen werknemers met een salaris uiteenlopend in de range van bijvoorbeeld €3.000 tot €8.000 per maand een netto verhoging van een kleine €100 per maand verwachten. Dit is berekend zonder een mogelijke loonsverhoging. Krijgt de werknemer ook een loonsverhoging? Dan valt de verhoging nog hoger uit.

Voor werkgevers stijgen lasten nauwelijks

Het is natuurlijk fijn dat iedere werknemer met zijn of haar netto salaris omhoog gaat. Daarnaast is het fijn dat werkgevers voor deze lastenverlichtende verhogingen nauwelijks meer gaan betalen. Werkgeverslasten stijgen namelijk niet tot nauwelijks. Alle cijfers zijn berekend op basis van data van Loket.nl.