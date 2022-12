Ben jij toe aan een nieuwe stap in je carrière? Dan ben je aan het juiste adres bij Visser & Visser. De accountants- en adviesorganisatie wordt gedreven door innovatie, er is ruimte voor ontwikkeling en er is aandacht voor elkaar. ‘Dit zijn niet zomaar loze beloften. Je bent altijd van betekenis voor anderen.’

Voor Robert van Beveren, extern accountant bij het accountants- en advieskantoor, betekent werken bij Visser & Visser de mogelijkheden krijgen opleidingen en trainingen te volgen die passen bij zijn ambities en persoonlijke ontwikkeling. Van Beveren is onderdeel van het team International Business binnen Visser & Visser. Dit team staat klaar voor ondernemers die te maken krijgen met internationale vraagstukken.

‘Vaak zijn dat wat meer complexe vraagstukken. Je moet rekening houden met een andere cultuur, verschillen in wet- en regelgeving. Je begeleidt bedrijven met ingewikkelde structuren, zoals verschillende bedrijven binnen een groep waarbij belangen meer versplinterd kunnen zijn dan bij nationale opdrachten. Op internationaal vlak krijgen de thema ’s control, duurzaamheid en verslaggeving nog meer aandacht dan in Nederland. Dat vormt een extra uitdaging en daaruit haal ik veel plezier.’

Ruimte voor ontwikkeling

Vorig jaar nam de externe accountant deel aan de Visser & Visser Academy, een traject dat zich richt op de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Een uitermate boeiend traject, volgens Robert van Beveren. ‘Leiderschap stond centraal in het traject dat ik volgde. Wie ben je als mens, hoe kom je over op anderen en wat is de invloed van jouw persoonlijkheid en gedrag op anderen om jou heen? Je leert er ontzettend veel van. Je ontdekt je eigen sterktes en zwaktes en hoe je die kunt inzetten om met je team samen te werken.

Ook in het contact met klanten maakt Van Beveren dankbaar gebruik van de skills die hij opdeed tijdens de Academy. ‘Het is een groot deel psychologie. Je leert hoe bepaalde karaktereigenschappen van mensen werken en hoe je daarvan op een positieve manier gebruik kunt maken. Daarop kan ik terugvallen in discussies die ik wel eens heb met klanten. Het helpt om te weten op welke knoppen je moet drukken om het gesprek de juiste kant op te krijgen.’

Aandacht voor elkaar

In zijn rol als mentor helpt Robert van Beveren ook andere collega’s ontwikkelen. ‘Bij Visser & Visser ben je altijd van betekenis voor anderen. Voor je collega’s, voor ondernemers en voor de wereld om ons heen. Het mooie van mentor zijn, vind ik dat je van dichtbij de ontwikkeling van collega’s meemaakt en daarbij een persoonlijke band opbouwt. Soms zijn gesprekken heel gevoelig, dat helpt mij enorm om de mentee te begrijpen en te helpen in zijn specifieke situatie. Ik begeleid mijn mentees in hun ontwikkeling als professional binnen de audit. Samen zoeken we naar ontwikkelpunten en ook vorm ik een spiegel voor het gedrag van de mentee.’ Wat is het voordeel van een mentor hebben binnen een organisatie?

Van Beveren: ‘Je kunt je persoonlijke doelen scherpstellen met je mentor, je hebt een uitlaatklep binnen de organisatie en iemand die zijn of haar kennis en ervaring wil gebruiken om je verder te helpen ontwikkelen als mens. Er is altijd iemand bekend met jouw doelen, maar ook iemand van wie je feedback, of beter “feedforward”, mag verwachten. Mentor zijn maakt mij ook bewuster van mijn eigen ontwikkeling.”

Gedreven door innovatie

Hanno Verweij werkt als Teamleider Salesforce bij Growteq, IT businessunit van Visser & Visser. In deze rol is hij verantwoordelijk voor het monitoren van de projecten die zijn team uitvoert. ‘Samen met mijn team ben ik met onze klanten in gesprek over hun wensen en behoeftes op het gebied van automatisering. Die wensen vertalen we naar oplossingen op het Salesforce-platform. Inmiddels ben ik als teamleider meer verantwoordelijk voor de planning en aansturing van het team.’ Die organiserende en faciliterende rol ligt Verweij goed. ‘Ik denk er graag over na hoe we het met elkaar zo kunnen organiseren dat we als team zo efficiënt en soepel mogelijk opereren en de klant op de best mogelijke manier helpen. We zoeken met elkaar naar een manier om ieders expertise zo goed mogelijk te benutten. Dat is een leuke uitdaging.’

Gereedschapskist optimaliseren

In IT-land wisselen nieuwe applicaties en ontwikkeltalen zich in rap tempo af. Volgens Hanno Verweij een van de redenen waarom dit vak nooit verveelt. ‘Er verandert enorm veel. Nieuwe applicaties, platformen en ontwikkeltalen zijn gereedschappen die wij kunnen gebruiken voor oplossingen die we inzetten voor onze klanten. Het productenportfolio van Salesforce breidt enorm uit, het is soms een hele uitdaging dat bij te houden. Maar voor ons ook een mooie gelegenheid om onze gereedschapskist steeds weer te optimaliseren en oplossingen voor onze klanten te verbeteren.’

Deze bijdrage komt uit de AV-Top 50. Dit magazine is verschenen in december 2022. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av4-2022-AV-Top50/