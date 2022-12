Sinds oktober 2022 zijn ondernemers verplicht hun coronaschulden af te lossen. Wat moeten accountants en administrateurs weten als klanten vragen hebben? Fiscalist Andor Valkenburg zet de regelingen en complicaties op een rijtje.

De coronategemoetkomingen op het gebied van belastingschulden betalen, is een uitstelregeling, geen afstelregeling. Na het zoet van de coronategemoetkomingen, komt nu het zuur van het terugbetalen van de opgebouwde belastingschulden. Het terugbetalen, dat vanaf oktober begint, mag zuur aanvoelen, toch is het niet zo raar dat je je schulden moet terugbetalen.

Net als eerder bij de coronamaatregelen, veranderen de regels voor het aflossen ook regelmatig. Recentelijk is bijvoorbeeld aangekondigd dat onder omstandigheden de terugbetalingstermijn ook 84 maanden mag zijn in plaats van 60 maanden. Houd daarom de actuele regeling in de gaten.

Hoofdlijnen betalingsregeling

Per 1 april 2022 dienen belastingen weer tijdig te worden betaald en gelden weer de normale regels als de belastingplichtige niet voldoet aan de aangifte- en betalingsverplichtingen. De invorderingsrente gaat in stappen omhoog, van 0,01 procent (tot 1 juli 2022) naar 4 procent per 1 januari 2024. De Belastingdienst heeft inmiddels een brief gestuurd naar de belastingplichtigen die het betreft met daarin de betalingsregeling en de voorwaarden. In de regel krijgt de belastingplichtige 60 maanden de tijd om de coronabelastingschulden af te lossen. De uiterste betaaldatum van de eerste termijn is 31 oktober 2022. Belangrijk is ook dat de coronabetalingsregeling een eigen betalingskenmerk heeft, die de belastingplichtige verplicht is te gebruiken. De belastingplichtige kan dus niet zelf kiezen op welke coronabelastingschulden de termijnbetalingen worden afgeboekt. Elke drie maanden stuurt de Belastingdienst een overzicht van de coronabelastingschulden.

Versoepelingen

Onder voorwaarden zijn er dus versoepelingen mogelijk: het aflossen in 84 maanden, de optionele kwartaalbetalingen en een eenmalige betaalpauze van zes maanden (ook die is verruimd: het ging eerder om drie maanden). Bedenk wel dat deze keuzes gevolgen hebben voor het termijnbedrag en de invorderingsrente die van toepassing is. Extra aflossen is ook mogelijk. Het termijnbedrag blijft dan hetzelfde, alleen de aflossingstermijn wordt korter. Als de belastingplichtige liever een lager termijnbedrag heeft, kan hij hier gemotiveerd om verzoeken. Het is belangrijk de termijnbedragen tijdig te betalen. Het missen van termijnen kan ertoe leiden dat de betalingsregeling wordt ingetrokken. Het is zeer aan te bevelen bij verwachte betalingsmoeilijkheden tijdig actie te ondernemen. Er zijn de bovengenoemde versoepelingsmogelijkheden. Bij tijdelijke betalingsmoeilijkheden en tijdig overleg met de Belastingdienst zijn maatoplossingen zeker niet uitgesloten.

Onduidelijkheid dividendverbod

Maar er zijn ook complicaties. Als er gebruik is gemaakt van de corona-uitstelregeling betaling belastingschulden is het verboden bonussen uit te keren aan de raad van bestuur en directie, dividend uit te keren en eigen aandelen in te kopen. Dit verbod lijkt niet te gelden voor de betalingsregelingsperiode. Het lijkt erop dat men dan wel vrij is dividenden uit te keren. Wees hier voorzichtig mee en stem met de Belastingdienst af als je bijvoorbeeld voor de 84 maanden aflossingsperiode gaat. Een eventuele voorgenomen dividenduitkering zal in ieder geval moeten worden meegenomen in de liquiditeitsprognose die moet worden overlegd. Aannemelijk is dat de Belastingdienst hierover vragen gaat stellen.

Het lastige bij dit punt is dat in het laatste besluit[1] bij het intrekken van de uitstelregeling per 1 oktober 2021 staat dat er een betalingsregeling zal worden aangeboden en dan komt het: ‘Voor de volledigheid merk ik op dat daarbij de voorwaarden a. t/m f. onverkort gelden.’ Voorwaarde f is het dividendverbod. Bij de voorwaarden voor de betalingsregeling komen we deze voorwaarde verder niet tegen. Dit roept de vraag op of het dividendverbod nu wel of niet geldt. En ook of zo’n belangrijk element als een dividenduitkeringsverbod via een dergelijke ‘achterdeur’ kan worden geregeld.

Dividenduitkeringen

Een dergelijk dividendverbod geldt ook bij de NOW, maar de regels zijn daar net iets anders. De TVL kent een dergelijk verbod niet, maar daar geldt dan weer wel een positieve eigenvermogenstoets. Voor de praktijk is het wel eens zuur dat niet alle regelingen op elkaar zijn afgestemd. Daarnaast geldt bij dividenduitkeringen en inkoop van eigen aandelen natuurlijk ook nog de uitkeringstoets. Verder zien we in de praktijk dat ook in allerhande overeenkomsten, zoals bankleningen, bepalingen zijn opgenomen over het al dan niet kunnen verrichten van uitkeringen. Al met al een breed scala van zaken die je in de gaten moet houden als je dividenduitkeringen wil gaan verrichten.

Rekenhulp Belastingdienst

De afgelopen jaren ligt de Belastingdienst onder vuur van critici. Maar als het aankomt op de coronabelastingschulden, vind ik dat de Belastingdienst het aardig voor elkaar heeft. Te midden van het zuur van de terugbetalingen, zie ik zoete lichtpuntjes. Zie bijvoorbeeld de informatiebrieven die naar de belastingplichtigen worden gestuurd, maar ook de informatie die is te vinden over de coronaschulden en de aflossing daarvan op de site van de Belastingdienst.

De site van de Belastingdienst geeft ook een handige rekenhulp[2]. Met deze rekenhulp kan het volgende worden berekend:

het maandbedrag;

het totaalbedrag (inclusief invorderingsrente);

de looptijd van de afbetaling;

de einddatum van de afbetaling.

Deze laatste twee muteren bijvoorbeeld als er tijdens de betalingsregeling extra aflossingen worden gedaan. Bekend is dat aan deze rekenhulp geen rechten kunnen worden ontleend.

Schuldsanering

Ook er de mogelijkheid van een schuldsanering, waaraan de Belastingdienst wil meewerken in het geval van ondernemingen die tijdelijk in zwaar weer verkeren. Voor de periode van 1 augustus 2022 tot en met 30 september 2023 geldt onder voorwaarden een versoepeld beleid ten aanzien van schuldsanering. Onder voorwaarden is de Belastingdienst gedurende deze periode bereid bij schuldsanering genoegen te nemen met hetzelfde uitkeringspercentage als het percentage dat toekomt aan de concurrente schuldeisers. Normaliter werkt de Belastingdienst alleen maar mee aan een schuldsanering als zij het dubbele uitkeringspercentage krijgt van wat is vastgesteld voor de concurrente schuldeisers

De ‘casuïstiektafel’

Voor ondernemers die gebruik hebben gemaakt van verschillende coronasteunmaatregelen en die uit hoofde daarvan coronaschulden hebben opgebouwd en nu terugbetalingsverplichtingen hebben of in financieel zwaar weer zitten of

komen, hebben het UWV, RVO en de Belastingdienst een zogenoemde ‘casuïstiektafel’ in het leven geroepen. Deze tafel dient als platform voor het UWV, RVO en de Belastingdienst om regelmatig te overleggen over bepaalde ‘organisatie overstijgende’ casussen. Het doel hiervan is in die specifieke gevallen gezamenlijk terugbetalingsregelingen vorm te geven. Om casussen effectief te kunnen bespreken, wordt momenteel de juridische grondslag gecreëerd voor gegevensdeling tussen deze organisaties.

Andor Valkenburg werkt bij PKF Wallast, vestiging Amsterdam.

Eindnoten

[1] Besluit 19 september 2022, nr 2022-219271, Fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis; (Besluit noodmaatregelen coronacrisis)

[2] Aflossingsschema betalingsregeling bijzonder uitstel berekenen.

Deze bijdrage komt uit de AV-Top 50. Dit magazine is verschenen in december 2022. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av4-2022-AV-Top50/.