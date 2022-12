Een jong team dat wil knallen voor de klant én plezier heeft op de werkvloer. Vallei Accountants is met zowel kleine MKB-ondernemers als grote (internationale) klanten een opvallend kantoor. ‘We grijpen kansen die op ons pad komen en die we leuk vinden’, zegt eigenaar Marfred de Leeuw.

Dertien jaar geleden begon Marfred de Leeuw aan de keukentafel met een eigen accountantskantoor. Na een carrière bij EY, een middelgroot kantoor en een uitstapje naar het bedrijfsleven, dacht hij het ‘gewoon’ zelf te gaan doen. De registeraccountant en tevens belastingadviseur haalde enkele grote klanten binnen, nam al snel enkele collega’s aan en zag steeds kansen in de markt. Inmiddels telt Vallei Accountants 120 medewerkers en drie vestigingen; één in Amsterdam, één in Woudenberg en één in Barneveld. Dit jaar staat het kantoor voor het eerst in de Top 50.

De oprichter zegt nuchter: ‘Als je goed werk aflevert met elkaar, dan komen de klanten vanzelf. Daar zijn we dankbaar voor.’ Een grotere uitdaging is het vinden van mensen. Maar ook daarin slaagt Vallei Accountants: ‘Bovendien is er weinig verloop binnen het relatief jonge team met een gemiddelde leeftijd van rond de 28 jaar.’ Tot dusver groeide Vallei Accountants redelijk op gevoel.

Om het personeelsbeleid verder te professionaliseren trok de organisatie per 1 september Jantine Lokhorst aan. Zij is verantwoordelijk voor werving & selectie en gaat het goede werkgeverschap dat Vallei Accountants nastreeft, verder vormgeven. ‘We vinden verbinding binnen het team belangrijk’, licht Lokhorst toe. ‘Werk is meer dan zakelijke opdrachten uitvoeren, collega’s moeten het vooral ook leuk hebben met elkaar.’ Dat zit hem volgens Jantine Lokhorst in verschillende dingen. ‘In de pauzes spelen we vaak een potje Thirty Seconds of we dagen elkaar uit op de Playstation die hier staat. Regelmatig zijn er borrels en leuke uitjes en komende winter gaan we skiën met elkaar.’ Dat het werkplezier groot is, blijkt uit de meest recente cultuurmeting. Maar liefst 92 procent geeft aan zich fijn te voelen op de werkvloer. ‘Dat is bizar hoog’, zegt Lokhorst.

Gave (internationale) klanten

In de eerste jaren dat Vallei Accountants groeide, kreeg De Leeuw vaak het advies zich te specialiseren. ‘Maar dat wilde ik niet. Ik vond het belangrijker dat gemotiveerde collega’s voldoende uitdaging houden en veel soorten klanten willen en kunnen bedienen: zowel MKB-ondernemers als grotere (internationale) klanten.’ Vallei Accountants is inmiddels een fullservice accountants- en advieskantoor met een snel groeiende audit- en adviespraktijk, een samenstelpraktijk en daarbij ook een (advies)tak voor agrarische bedrijven. Vallei Accountants heeft sinds 2020 een vestiging in Amsterdam, waarmee het ook ‘gave internationale klanten’ bedient. ‘Onze collega’s zijn onlangs bijvoorbeeld in Zuid-Afrika, Marokko en Zweden geweest voor audits bij onze klanten. We zijn misschien een beetje bijzonder kantoor’, zegt De Leeuw. ‘We grijpen kansen die op ons pad komen en die we leuk vinden.’

Enorme gedrevenheid

De oprichter van Vallei Accountants valt op door zijn bevlogenheid en energie. Volgens zijn HR-collega is die gedrevenheid ook voelbaar binnen de teams. ‘Ik vind dat echt opvallend. We houden van snel schakelen en denken actief mee met de klant.’ Vallei Accountants werkt daarbij met zelfsturende teams. ‘Door de verantwoordelijkheid bij deze teams te leggen, zijn collega’s gemotiveerd het beste uit zichzelf en de ondernemers te halen’, verduidelijkt De Leeuw. ‘In de samenstelpraktijk gaat het niet alleen om de jaarrekening, het is belangrijker met de klant vooruit te kijken. Daarbij willen we graag dat professionals de business van hun klant als hun eigen “toko” beschouwen.’ ‘Vooral in de agri-praktijk komen onze professionals vaak bij agrarische bedrijven over de vloer’, aldus Lokhorst. Wat bijzonder is: de collega’s bij Vallei Agri zijn vaak zelf boerendochter of -zoon.

Snel schakelen

Snelheid toont Vallei Accountants ook bij het werven van nieuwe collega’s. De Leeuw schetst op welke opmerkelijke manier het kantoor onlangs een auditprofessional binnenhaalde. ‘Tijdens het eerste gesprek was er zo’n goede klik dat we spontaan enkele gesprekken met collega’s regelden. We stelden snel het arbeidscontract op en toen dat was getekend, kon de nieuwe collega meteen een auto meenemen.’ De Leeuw wil ermee aangeven dat het kantoor houdt van snel schakelen. Omdat veel nieuwe collega’s via het netwerk komen, gaat dit ook meestal goed.‘

Wars van hiërarchie

Het kantoor staat daarnaast open voor professionals die bij de start misschien niet beschikken over de juiste papieren, maar wel gemotiveerd zijn deze te behalen. Zo werkt een voormalig interieurverzorgster van het kantoor op de HR-afdeling. ‘Deze jonge vrouw maakte twee keer de verkeerde studiekeuze, maar is gemotiveerd genoeg om zich verder te ontwikkelen. We vroegen haar of ze ons HR-team wilde komen versterken. Het beviel haar zo goed dat ze al snel haar PDL afrondde en nu een studie arbeidsrecht volgt’, vertelt De Leeuw. Het voorbeeld is tekenend voor de bedrijfscultuur. Vallei Accountants is wars van hiërarchie. ‘We hebben geen management- of directieteam, iedereen kan meedenken’, legt de ondernemer uit. ‘Natuurlijk zijn er collega’s die door hun ervaring andere collega’s aansturen, maar we zijn een platte organisatie, waarin iedereen ideeën kan inbrengen. Niemand kijkt hier op een ander neer, alle collega’s zijn gelijk.’

Tekst: Naomi van Esschoten

Deze bijdrage komt uit de AV-Top 50. Dit magazine is verschenen in december 2022. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av4-2022-AV-Top50/