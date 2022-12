NBA consulteert herziene handreiking 1142

De NBA consulteert de herziene NBA-handreiking 1142 Specifieke verplichtingen vanuit de toezichtwet- en regelgeving voor de interne auditor en de externe accountant van beleggingsondernemingen, (beheerders van) alternatieve beleggingsinstellingen en (beheerders van) instellingen voor collectieve belegging in effecten.

De handreiking is geactualiseerd naar de nieuwe regelgeving prudentiële eisen. De vorige versie was van juni 2021. ‘Met de voorgestelde tekstaanpassingen wordt uitgelegd hoe de accountant om moet gaan met de Investments Firms Regulation (IFR) en de Nederlandse implementatie van de Investments Firms Directive (IFD).’ De paragraaf beschrijft op hoofdlijnen hoe om te gaan met de Nederlandse implementatie van de IFD en de IFD in het kader van Standaard 250 – Het in aanmerking nemen van wet- en regelgeving bij een controle van financiële overzichten in de NV COS. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het feit dat niet voldoen aan de kapitaalseisen zoals zij op grond van IFR en IFD moeten worden berekend zou kunnen kwalificeren als een gebeurtenis of omstandigheid die ernstige twijfel kan doen ontstaan aan de continuïteit en dat hier in het kader van Standaard 570 – Continuïteit dan ook naar gekeken moet worden.

Reageren kan tot en met 31 december via consultaties@nba.nl. De consultatiepagina is hier te vinden.