Rechter acht gokverslaving geen excuus voor financieel manager die tonnen achterover drukte

Een financieel manager die voor tonnen aan geld achteroverdrukte van zijn werkgever, moet het bedrag terugbetalen. Voor de rechter heeft hij zonder succes zijn gokverslaving aangedragen als excuus. De ontslagen man kan evenmin rekenen op een transitievergoeding.

De financieel manager is in mei van dit jaar op staande voet ontslagen omdat hij tijdens zijn dienstverband betalingen namens zijn werkgever Hydromaster en twee dochterbedrijven heeft gedaan aan zijn eigen bankrekening en twee rekeningen van zijn eigen bedrijven. Hydromaster eist terugbetaling van een kleine acht ton; dat is inclusief onderzoekskosten en kosten van beslaglegging. De manager stelt daar tegenover dat hij minder zou moeten terugbetalen, maar kan dat niet goed onderbouwen, ondanks dat hij zelf enig aandeelhouder is van de bedrijven die de bedragen hebben ontvangen. ‘Dat betekent dat [hij] inzicht heeft in alle betalingen die aan gedaagden zijn gedaan. Hij had dus wel degelijk een mogelijkheid om zijn betwisting beter te onderbouwen. Dat heeft hij niet voldoende gedaan.’

Verslaving geen excuus voor gewiekst handelen

De man erkent dat hij met twee creditcards van Hydromaster voor € 90.000 aan betalingen heeft gedaan waarvoor geen rechtsgrond bestaat, maar aan wie die betalingen zijn gedaan, is niet duidelijk. Hij stelt dat hij een gokverslaving heeft en dat die zo erg was dat er geen sprake is van opzet. Uit medische stukken blijkt dat hij op dit moment een gokverslaving heeft, maar of dat ook ten tijde van de betalingen in 2019 zo was, is niet vast te stellen. ‘Maar ook als [de manager] reeds in 2019 gokverslaafd zou zijn, geldt dat uit de medische stukken niet blijkt dat [hij] daardoor niet anders kon handelen dan hij heeft gedaan, ook niet in combinatie met clusterhoofdpijn, hypersensitiviteit en autisme.’ De rechter noemt de manier waarop hij de betalingen heeft verricht ‘zeer gewiekst’. Hij vervalste facturen, deed dubbele betalingen, gebruikte valse tenaamstellingen en betalingsomschrijvingen en manipuleerde facturen.

Twee accountants omzeild

Ook eigen schuld van Hydromaster, vanwege een tekortschietend controlemechanisme, is niet aan de orde. ‘Dat is de wereld op zijn kop. Hydromaster mag zijn werknemers in principe vertrouwen.’ De man hield zijn gokverslaving bovendien goed verborgen. ‘Zelfs zijn vriendin bij wie hij woont, zijn ouders, familie en vrienden wisten niets van zijn gokverslaving, aldus [de manager] . Dat de schade minder hoog was geweest als [hij] eerder tegen de lamp was gelopen klopt, maar dat is zijn eigen verantwoordelijkheid en niet die van Hydromaster.’ Controlemechanismen en twee externe accountants heeft hij allemaal weten te omzeilen. ‘Dit alles kan niet leiden tot de conclusie dat Hydromaster zich niet als goed werkgever heeft gedragen; het betekent dat [de manager] degene is die zich niet als goed werknemer heeft gedragen.’

Vanwege ernstig verwijtbaar handelen kan de man ook geen recht doen gelden op een transitievergoeding.

