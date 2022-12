Baker Tilly benoemt tien nieuwe partners

Baker Tilly heeft per 1 januari tien nieuwe partners benoemd. De partnergroep bestaat komend jaar uit 56 personen en wint volgens het accountantsbedrijf substantieel aan diversiteit.

Lout van Bakel, Robert Buitenhuis, Bas van Gorp en Jidde Mulder-Wessels zijn benoemd tot partner Audit. Marisa Hut is benoemd tot partner VAT & Customs Advisory, Sophie Gunn-Van Hooff en Jordi van der Struis zijn benoemd tot partner Tax Advisory. Alwin van Dongen is benoemd tot partner Payroll Services. Inez van der Linden wordt partner Risk & Compliance en Tim van Mook is tot slot benoemd tot partner MKB Accountancy & Advies.

Diversiteit versnellen

Volgens bestuursvoorzitter Ronald Hoeksel is het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit een van de belangrijkste speerpunten bij de nummer 8 van de AV-top 50, juist ook op het hoogste niveau. ‘Deze benoemingen weerspiegelen dat en wij zullen deze beweging in de komende jaren versneld voortzetten. We hebben daarnaast nadrukkelijk gekozen voor mensen met een complementaire en uiteenlopende achtergrond. Sommige nieuwe partners werken al lange tijd bij Baker Tilly, andere zijn nog maar kort aan ons verbonden en brengen zeer relevante ervaring uit eerdere functies mee. De benoeming van maar liefst tien nieuwe partners ondersteunt onze ambitie om verder te groeien.’