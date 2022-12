Een op drie werkgevers compenseert koopkrachtverlies

Een op de drie werkgevers biedt bovenop het salaris extra financiële steun om het koopkrachtverlies van werknemers tegen te gaan, meldt werkgeversvereniging AWVN op basis van onderzoek onder 170 bedrijven.

Daarnaast melden veel werkgevers dat ze van plan te zijn (nogmaals) steun te bieden en dan niet alleen met een eenmalige uitkering. Volgens de bevraagde organisaties heeft een kwart van de werknemers financiële problemen door de hogere kosten van levensonderhoud, met een inflatie die dit jaar boven de 10 procent uitkwam. Van de werkgevers die hun personeel extra ondersteunen, geeft 40 procent een eenmalige uitkering. In de helft van de gevallen is dat € 500 of meer.

Coaches

Bedrijven kijken ook verder dan de financiële tegemoetkoming: sommige bieden ook budgetcoaches aan, naast een hogere reiskostenvergoeding of een loonsverhoging. Ook kan personeel ervoor kiezen om meer uren te werken of vakantiedagen eerder te laten uitbetalen. Daarnaast zijn er werkgevers die werknemers op andere manieren willen helpen, met bijvoorbeeld een bijdrage voor het verduurzamen van hun huis of een leasefiets vanwege de hoge brandstofprijzen.

Accountantskantoren

Diverse accountantsorganisaties hebben dit jaar een inflatiecompensatie aangekondigd voor hun personeel. Zo gaf EY € 2.600 extra. Daarna volgden onder meer Moore DRV, KroeseWevers, BonsenReuling, RSM, Qconcepts en Ruitenburg. Die laatste koos voor een blijvende verhoging van € 150 per maand.

Bron: ANP