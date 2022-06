EY compenseert medewerkers met 2600 euro

In de huidige krappe arbeidsmarkt beseffen accountantskantoren dat ze medewerkers extra moeten compenseren voor de sterk gestegen kosten van levensonderhoud.

Met een inflatie die richting de 10 procent gaat volstaat de jaarlijks loonsverhoging van een paar procent niet meer. Nu de kosten van levensonderhoud merkbaar stijgen, meest zichtbaar aan energiekosten en brandstofprijzen, staan werkgevers onder druk om medewerkers te compenseren.

Niet concreet

Diverse accountantskantoren zouden het personeel een extra toeslag geven of overwegen dit te doen. Maar na een rondvraag van Accountancy Vanmorgen wil alleen EY concreet worden: per 1 juni hebben alle medewerkers 2600 euro bruto extra gekregen. Dit bedrag is voor iedereen gelijk, ongeacht leeftijd of senioriteit. Uitgaande van een gemiddeld salaris van register-accountants van 6.000 euro bruto komt dit neer op een bonus van circa 3,5 procent van een jaarsalaris. Voor beginnende accountants, die gemiddeld 3.500 euro bruto verdienen is dit bedrag ruim 6 procent van het jaarsalaris.

Vakbonden

Al in maart riepen vakbonden werkgevers op meer te bieden dan de afgesproken loonsverhoging van (gemiddeld) 3 procent. In de nieuwe cao’s wil het CNV een hogere kilometervergoeding afspreken. FNV zet voor de cao-onderhandelingen in op compensatie van de inflatie én 100 euro per maand om de koopkracht te verbeteren. In april riep premier Rutte werkgevers op ‘waar dat kan’ een loonsverhoging te geven om de pijn van de sterk gestegen kosten van levensonderhoud iets te verzachten.

Werkgevers: wrijving

Verzekeraar Interpolis begon in coronatijd te onderzoeken wat er speelt bij ondernemers. De afgelopen twee jaar draaide het vooral om coronagerelateerde zaken, maar nu nemen de zorgen over oplopende inflatie over. In het meest recente onderzoek gaven werkgevers voor het eerst aan wrijvingen te verwachten over de doorberekening van de inflatie in het salaris. Zo’n 7 procent is hier bang voor. Uit cijfers van Interpolis blijkt tot dusver niet dat het aantal meldingen van arbeidsconflicten is gestegen.