De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) vreest dat de onafhankelijkheid in het geding is bij het zeer kritische advies dat de Raad van State onlangs gaf over de Wet toe­komst ac­coun­tan­cy­sec­tor.

Het feit dat voormalig topambtenaar Richard van Zwol zowel adviseert bij de Raad van State (RvS) als vicevoorzitter is van de raad van commissarissen van EY werd maandag tijdens de NBA-ledenvergadering gehekeld door VEB-directeur Gerben Everts, meldt het FD.

Resultaatsverplichting

De RvS was in het advies onlangs onder meer kritisch over de resultaatsverplichting, die inhoudt dat het kwaliteitsbeheersingssysteem van accountantsorganisaties ernstige tekortkomingen van individuele accountants in wettelijke controles moet voorkomen. Dat was een wens van de AFM, nadat de toezichthouder flink nat ging met het uitdelen van boetes aan EY en PwC. Die boetes hielden bij de rechtbank geen stand, omdat de huidige wetgeving geen ruimte geeft om accountantsorganisaties juridisch aan te spreken bij ernstige fouten in de controle van een jaarrekening. De toezichthouder wilde daarna een wetswijziging om die ruimte wel te creëren en had daarmee succes bij het ministerie van Financiën. In het nieuwe wetsvoorstel is tegemoetgekomen aan de wens van de AFM.

Advies RvS

De RvS toonde zich onlangs kritisch over de resultaatsverplichting: ‘Hiermee grijpt het voorstel in op de bestaande, wettelijk geregelde verdeling van verantwoordelijkheden van de accountantsorganisatie voor het stelsel van kwaliteitsbeheersing en van de individuele accountant voor het controledossier. Deze verandering van het bestaande systeem wordt door de regering onvoldoende gemotiveerd. Daarbij is het de vraag of zo’n resultaatsverplichting realistisch en in overeenstemming met de Europese auditrichtlijn is.’

Kritiek VEB

Richard van Zwol is sinds 2017 Staatsraad bij de Raad van State en sinds vorig jaar vicevoorzitter van de RvC bij EY. VEB-directeur Everts noemde die dubbelrol maandag ‘fnuikend voor de manier waarop we in Nederland met integriteit omgaan.’ De belangenbehartiger van beleggers ziet mogelijke belangenverstrengeling.

Een woordvoerder van de Raad van State wijst er in een reactie tegenover het FD onder meer op dat de Staatsraden nevenfuncties mogen hebben, maar alleen als er vooraf toestemming voor is. Van Zwol heeft zich in de discussie over het advies over de accountantswetgeving wel afzijdig gehouden door zich formeel te verschonen bij de ‘beraadslagingen en stemmingen’.

Bron:

