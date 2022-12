Flinke hoeveelheid waarschuwingen, boetes en berispingen opgelegd in PE-zaken

De Accountantskamer heeft onlangs in 33 zaken uitspraak gedaan waarin het draaide om het niet voldoen aan de PE-verplichting. Alle door de NBA aangebrachte klachten zijn gegrond verklaard. Enkele recidivisten kregen naast een geldboete ook een berisping opgelegd, de overige accountants een waarschuwing in combinatie met een boete.

Veroordelingen

De maatregelen van waarschuwing en een geldboete van € 420 zijn aan 29 accountants opgelegd. Vanwege recidive zijn aan 4 accountants de maatregelen van berisping en een geldboete van € 420 opgelegd. Bij het bepalen van de hoogte van de geldboete is de Accountantskamer uitgegaan van een bedrag van € 70,- per niet besteed PE-uur. Omdat de omvang van de verplichte PE-activiteit tenminste zes uur zou moeten zijn geweest, is de geldboete vastgesteld op € 420 (= 6 x € 70).

Twee uitspraken gepubliceerd

Twee van deze uitspraken zijn gepubliceerd door de Accountantskamer, één uitspraak waarbij onder meer de maatregel van waarschuwing is opgelegd en één uitspraak waarbij onder meer de maatregel van berisping is opgelegd.

Uitspraken:

22-1583 PE & 22-1608 PE