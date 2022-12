EY sluit in Nederland goed jaar af

EY Nederland heeft ‘ondanks uitdagende marktomstandigheden’ een goed boekjaar 2021/2022 achter de rug, meldt het Big Four-kantoor. De omzet steeg met negen procent, van €900 miljoen naar €983 miljoen. De winst nam, mede als gevolg van incidentele baten, toe met 30 procent, van €170 miljoen tot €221 miljoen.

Alle service lines droegen bij aan groei van de omzet: Consulting met €187 miljoen (+30%), Tax met €314 miljoen (+7%), Assurance met €359 miljoen (+6%) en Strategy & Transactions met €90 miljoen (+4%).

Groei aantal medewerkers en partners

Het aantal EY-medewerkers en aan EY verbonden partners steeg in Nederland. Gedurende het boekjaar werkten gemiddeld 4.362 FTE’s bij EY in Nederland, waarvan 529 in ondersteunende diensten. Dat is een stijging van één procent ten opzichte van een jaar eerder. Deze stijging bleef beperkt door een toename van de inhuur uit andere EY landen en bij onze global delivery service centra (GDS). Het aantal partners steeg, zij het zeer licht, van 248 naar 249.

Jeroen Davidson, voorzitter raad van bestuur EY Nederland ‘Het afgelopen boekjaar was door COVID-19 en de oorlog in Oekraïne uitdagend. Gaandeweg het jaar werd duidelijker dat de Nederlandse economie – mede door overheidsmaatregelen – robuust is en investeringen op een hoog peil bleven. Dat zagen we ook terug in de vraag naar onze diensten. Alhoewel alle service lines positief hebben bijgedragen aan de groei, is er met name een sterke groei gerealiseerd door Consulting. Er was veel vraag bij onze klanten naar advisering over digitale transformaties van bedrijven en in toenemende mate ook ESG gerelateerde vraagstukken.’

Splitsing

Volgens Davidson is het voorgenomen besluit tot splitsing ook voor EY in Nederland een logische ontwikkeling. ‘Twee multidisciplinaire en onderscheidende firma’s kunnen meer focus leggen op hun kerntaken. De nadruk van de accountants blijft op het dienen van het publieke belang door het leveren van kwalitatief hoogwaardige audits vanuit een multidisciplinaire aanpak. De consultants daarentegen gaan zelfstandig verder met een breed en groeiend scala aan adviesdiensten, variërend van juridisch- en belastingadvies tot ondersteuning bij digitale transformaties. Wij denken dat onze klanten zo meer te kiezen hebben en zo zullen er voor onze medewerkers meer carrièremogelijkheden ontstaan.’

