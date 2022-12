HET JAAR VAN (17) Tanja Schreurs: ‘Luister meer naar de jongere generatie en doe daar wat mee. Je krijgt daar een heleboel inzichten voor terug’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2022 en wat wensen zij voor 2023? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Tanja Schreurs begeleidt als eigenaar van Blue to Business accountants-, administratie- en advieskantoren bij positionerings-, bedrijfsontwikkelings- en marketingvraagstukken.

Wie leerde jou in 2022 een belangrijke les?

Klanten, accountantskantoren, ‘leren’ als het goed is van mij ;), maar ik leer zelf ook weer van iedere klant. Wat ze zeggen over ‘je krijgt de klanten die je verdient’ klopt wat dat betreft helemaal. Accountants zijn voor mij een uitdagende doelgroep. Hun lat ligt hoog en die van mij dus ook. Je kunt als ‘adviseur van’ niet gaan zitten suffen, zeg maar. Maar de belangrijkste lessen leer ik van onze 3 dochters. Die houden mij weleens een spiegel voor waar ik niet omheen kan. Soms is iets goed genoeg, en mislukken dingen met een reden. Ik heb mezelf dit jaar meerdere keren moeten afvragen: ‘Hoe belangrijk is dit nu? Okay. Loslaten dan maar en door.’ Je gevoel is een goede raadgever. Het is mij in 2022 gelukt om daar veel beter naar te luisteren.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

Er gebeurt natuurlijk heel veel binnen de sector. Maar vanuit mijn perspectief is het vooral de gekte op de arbeidsmarkt. Ik moet dan denken aan de kantoren die echt met hun handen in het haar zitten. Die nu een klantenstop hebben en afscheid (moeten) nemen van hun meest ‘ondankbare’ klanten. Wat in the end natuurlijk wel een positieve ontwikkeling is. Daarnaast vind ik het toetreden van investeerders in de Nederlandse accountancymarkt een interessante ontwikkeling. Ik ben benieuwd hoe dat in 2023 verder gaat uitpakken.

Wat wens je de accountancysector toe?

Het eerste wat in mij opkomt is toch een aantrekkelijker imago. Wanneer ik op een verjaardag bijvoorbeeld over mijn rol vertel hoor ik regelmatig: accountancy, is dat niet heel saai? En ook meer vertrouwen in, en kennis delen met elkaar. Want elkaar helpen en beter maken, dat geeft toch alleen maar energie?

Wat moeten we in 2023 echt anders gaan doen?

Ervoor open staan om het anders aan te pakken dan voorheen. En daarbij uitgaan van eigen kracht in plaats van je spiegelen aan de concurrent. ‘Het gaat toch goed zo’ is in ieder geval niet meer geloofwaardig.

Welke zakelijke kansen zie je voor 2023?

Ik zie kansen voor kantoren die het ‘anders’ durven doen en een eigen geluid laten horen. Luister ook meer naar de jongere generatie en doe daar wat mee. Je krijgt daar een heleboel inzichten voor terug. Daarnaast is in deze tijd van ‘informatie overload’ specifiek zijn echt de nieuwe standaard. Sta voor je eigen verhaal en specifieke toegevoegde waarde. Dat kan toch niet anders dat daar de juiste mensen voor gaan bezwijken?

Waar raak jij door geïnspireerd?

Bedrijven met een duidelijke purpose waarbij het verhaal doorgevoerd is tot in de puntjes. Daar gaat mijn marketinghart sneller van kloppen. Het zijn de verschilmakers. Ze doen het anders dan de rest en dagen de status quo uit. En de kunst is om dat op een heel simpele manier te doen. Ik moet dan binnen de B2C (business-to-consumer, red.) bijvoorbeeld denken aan De Koffiejongens, of The Good Roll. Maar ook binnen de accountancy zijn er verschillende inspiratiebronnen.

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2023?

Ik ben een gelukkig mens. Maar door alle drukte en bedrijvigheid kan ik soms de neiging hebben om nooit helemaal tevreden te zijn. Ik heb zeker mijn ambities voor 2023, maar ik ga mezelf ook meer schouderklopjes geven en bewuster genieten van de successen die onderweg worden behaald. En dat geldt ook voor privé.