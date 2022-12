Personalia | Visser & Visser en SQALE breiden partnergroep uit

Visser & Visser benoemt Jan Kieviet, en consultancytak SQALE Michiel Hoogendijk en Frans-Maarten den Breejen per 1 januari 2023 als partner. De partnergroep is zeer content met de nieuwe benoemingen. Een belangrijke stap en waarborg voor een blijvend slagvaardige en innovatieve organisatie, meldt het accountantskantoor.

Visser & Visser

Jan Kieviet (42) is in 2004 in dienst getreden bij Visser & Visser en werkzaam als belastingadviseur. Vanaf 2015 is Jan als vestigingsleider van Visser & Visser Middelharnis verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken op deze vestiging. Daarnaast is hij als lid van de directie van Visser & Visser Belastingadviseurs medeverantwoordelijk voor de fiscale discipline binnen de organisatie. In zijn nieuwe rol als partner zal Jan zich blijven inzetten voor de verdere ontwikkeling en groei van vestiging Middelharnis en daarnaast zal hij binnen Visser & Visser Belastingadviseurs en kantoorbreed zijn bijdrage gaan leveren. “Ik ben blij met de kansen die Visser & Visser mij al bijna 19 jaar biedt. De afgelopen jaren heb ik mezelf kunnen ontwikkelen en heb ik bijgedragen aan de ontwikkeling van Visser & Visser. Mooi om vanuit een nieuwe rol verantwoordelijkheid te dragen voor onze geweldige club. Daarbij wil ik benadrukken dat we het echt samen doen. Samen te mogen werken met een team van fantastische collega’s geeft vertrouwen voor de toekomst!”, aldus Jan.

SQALE

SQALE, consultancy-tak van Visser & Visser op gebied van organisatieontwikkeling, is een jong en dynamisch team dat volop in ontwikkeling is. Vanaf 1 januari 2023 zullen Michiel en Frans-Maarten toetreden als partner om samen met partner Hans Silfhout SQALE door de volgende groeifase te helpen. Michiel Hoogendijk (33) volgde een studie International Business & Management Studies en rondde zijn master Business Administration af aan Universiteit Rotterdam. Na ervaring opgedaan te hebben in het bedrijfsleven, werkt hij sinds 2018 bij SQALE als Adviseur en Salesmanager. Frans-Maarten (39) trad afgelopen jaar in dienst bij SQALE als adviseur met het specialisme Planeconomie. Met zijn komst gaat het team zich nog nadrukkelijker profileren in het publieke domein en daarmee een substantiële bijdrage leveren aan de opgave van 1 miljoen woningen in Nederland. Na een studie Economische Geografie heeft Frans-Maarten kennis en ervaring opgebouwd op het gebied van planeconomie en gebiedsontwikkeling.