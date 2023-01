Autobranche bezorgd om voortgang laadpalennetwerk

De autobranche maakt zich zorgen over de voortgang van het aanleggen van laadpalen voor elektrische auto’s. In Nederland staan weliswaar steeds meer laadpunten, maar het is maar de vraag of het elektriciteitsnet de verwachte vraag naar elektrisch laden wel aankan. Voorzitter van branchevereniging RAI Vereniging Frits van Bruggen slaat daarom een “laadpaalalarm” en pleit ervoor ook andere duurzamere technologieën in het oog te houden.

“Terwijl het kabinet steeds meer ambities heeft en versnelt, geeft het ook toe dat ons energienetwerk hiervoor niet klaar is”, zei Van Bruggen ter gelegenheid van de nieuwjaarsbijeenkomst van RAI Vereniging, dat de belangen van de auto- en fietsindustrie behartigt. “Sterker nog er zijn grote uitdagingen, zoals netschaarste en netcongestie. Sluit daarom niet broodnodige andere duurzame technologieën uit, zoals waterstof.”

Hij wijst verder op het achterblijven van investeringen in publieke laadpunten voor elektrische trucks. Nu rijdt nog vrijwel de hele goederenvervoerssector op fossiele diesel. Laadpunten voor elektrische vrachtwagens moeten een veel hoger vermogen krijgen, omdat de accu’s groter zijn dan die van personenauto’s en het opladen sneller moet gebeuren. Maar de aanleg van de infrastructuur daaromheen gaat veel tijd kosten, tijd die er volgens Van Bruggen niet is. “Een nieuwe verzwaarde netaansluiting aanvragen, zwaardere leidingen aanleggen en dit soort laadpunten realiseren kost zo maar enkele jaren.”

In Nederland staan nu zo’n 105.000 publieke of semipublieke laadpunten. Volgens RAI Vereniging moeten daar 400.000 bij komen om de klimaatambities voor 2030 te halen. Die laadpunten moeten ook genoeg energie kunnen leveren, dus roept de belangenvereniging op tot verdere investeringen in het verzwaren van het stroomnetwerk. Met name voor het beroepsgoederenvervoer zou meer oog moeten zijn voor alternatieven voor elektrische accu’s, zoals waterstof of hernieuwbare brandstoffen. Die laatste categorie bestaat uit brandstof met grondstoffen die hernieuwbaar zijn, zoals plantaardige oliën of afvalstoffen.

